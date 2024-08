64 giáo viên tỉnh Nghệ An được trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ, các thế hệ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc, là sự tôn vinh nghề dạy học - “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, là sự vinh danh vị trí người thầy trong xã hội; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, với quan điểm coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu.

64 giáo viên được phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là những bông hoa trong ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Qua 16 lần phong tặng, đến nay ngành Giáo dục Nghệ An có 03 Nhà giáo Nhân dân, 296 Nhà giáo Ưu tú (có 38 Nhà giáo đã mất). Đó là những Nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tuỵ với nghề, có nhiều thành tích trong đổi mới dạy học và giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, được học trò, đồng nghiệp và Nhân dân kính trọng, tin yêu.

Tại lần phong tặng lần thứ 16 có 64 nhà giáo của tỉnh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Trong đó có nhà giáo là lãnh đạo Sở, Phòng giáo dục, là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các cấp học, vùng miền, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và tặng hoa chúc mừng các nhà giáo được vinh danh

Việc tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và gặp mặt các thế hệ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú hôm nay vừa tôn vinh thành tích của các thầy cô, vừa là động lực để toàn ngành tiếp tục phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời chúc mừng tới 64 nhà giáo đã và đang công tác trên địa bàn tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của ngành giáo dục, gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các thầy cô giáo – những người đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của thế hệ trẻ và sự phát triển của quê hương Nghệ An, nhất là đối với quý thầy cô đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú qua các thời kỳ. Đặc biệt, gửi lời chúc mừng tới 64 nhà giáo đã và đang công tác trên địa bàn tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo là minh chứng cho sự tận tâm, tận lực của các thầy cô giáo, trong đó có sự góp sức không nhỏ của các thế hệ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Dù công tác ở những vùng miền, vị trí khác nhau, song các nhà giáo đều là những tấm gương mẫu mực, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo, luôn yêu thương, đồng hành, dẫn dắt và truyền lửa cho các thế hệ học sinh.

Tỉnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”. Giáo dục Nghệ An phải phấn đấu vươn lên để đảm nhận trọng trách, vừa trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ, vừa đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đoàn kết và kỷ cương hơn nữa để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ giáo viên là yếu tố then chốt quyết định chất lượng giáo dục, vì thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các Nhà giáo Ưu tú được vinh danh hôm nay tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, giữ gìn Danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, đồng thời lan tỏa hơn nữa ảnh hưởng của mình tới đồng nghiệp và học sinh, để trong những năm tới tỉnh ta sẽ có thêm nhiều nhà giáo được phong tặng các Danh hiệu cao quý.

Nhà giáo Ưu tú Võ Thị Tuyết Chinh – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến; tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân nòng cốt, lan tỏa những điều tốt đẹp, truyền “ngọn lửa” nhiệt huyết đến các thế hệ nhà giáo, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo đầu tư nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, cho đội ngũ nhà giáo, nhất là những thầy giáo, cô giáo đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn để thầy cô có cuộc sống ổn định, yên tâm công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “trồng người”.

