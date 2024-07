6 tháng, 1 tỉnh có thêm hàng chục nghìn việc làm, nhiều doanh nghiệp vẫn đang "đỏ mắt" tìm người

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/6 cho thấy, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng 196,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 195,7 nghìn người.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam là 2,27% và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 2,05%, tăng 0,05 điểm phần trăm so quý trước và giảm 0,01 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,71%; khu vực nông thôn là 2,01%.

Trong khi đó, tại Nghệ An, các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng người lao động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 15.536 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 350.000 lao động đang làm việc. Trong đó có 260 doanh nghiệp có vốn Nhà nước với hơn 25.000 lao động; 164 doanh nghiệp FDI với hơn 49.000 lao động; 15.112 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với hơn 276.000 lao động.

Theo khảo sát sơ bộ của Trung tâm dịch vụ việc làm, trong 6 tháng năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp trong và ngoại tỉnh lớn với 339 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 45.049 lao động (trong đó, 258 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng 28.877 lao động; 23 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển 7.066 lao động).

Công nhân làm việc trong một nhà máy. Hình minh họa.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam: Năm 2024 và những năm tiếp theo, trong khu kinh tế (KKT), các khu công nghiệp (KCN) có thêm nhiều doanh nghiệp FDI có quy mô sản xuất lớn và sử dụng nhiều lao động sẽ đi vào hoạt động (như: Luxshare-ICT Nghệ An 1 - xưởng số 2, Luxshare Nghệ An 2, Goertek Vina, Everwin, JuTeng, Sunny, Shandong, Runergy, Foxconn, Radiant, Hoa Lợi, Tân Việt, Thiên Năng ...), do đó nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao.

Theo kết quả khảo sát của Ban quản lý KKT Đông Nam đối với các doanh nghiệp trong KKT, các KCN Nghệ An, nhu cầu tuyển dụng lao động 6 tháng cuối năm 2024 và năm 2025 tiếp tục tăng cao, trong đó 6 tháng cuối năm 2024 có nhu cầu tuyển dụng lao động trên 29.945 người, năm 2025 có nhu cầu tuyển dụng trên 40.000 lao động.

Dự báo nhu cầu sử dụng lao động của những năm tiếp theo, giai đoạn từ năm 2025 - 2029, chỉ tính riêng các dự án trọng điểm (FDI) trong KKT, các KCN có nhu cầu đăng ký sử dụng khoảng 98.701 lao động, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng xanh.

Khu Kinh tế Đông Nam – Nghệ An. Ảnh: Lao động và Công đoàn.

Theo chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp cho biết về nhu cầu và những khó khăn trong tuyển dụng lao động. Lãnh đạo Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An, đầu năm 2024, doanh nghiệp gặp khó khăn về tuyển dụng lao động do mở rộng quy mô và có những đơn hàng yêu cầu gấp về tiến độ. Công ty cũng đã thông qua nhiều phương thức tuyển dụng nhưng mỗi ngày chỉ nhận được 60-90 người lao động đến nộp hồ sơ.

Lãnh đạo Công ty TNHH công nghệ Everwin cho biết, bắt đầu từ tháng 6 năm nay, công ty chính thức đi vào hoạt động, song rất khó tuyển dụng những kỹ sư lành nghề có kỹ thuật cao tại Nghệ An. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2024, công ty phải tuyển dụng được 4.000 lao động và đến năm 2026 tuyển dụng được 8.000 lao động. Do đó, việc tuyển dụng lao động đối với công ty rất là áp lực...

Trên thực tế, ở góc độ của người lao động địa phương, thu nhập cũng như các điều kiện về an sinh xã hội cho người lao động tại các KCN nếu chưa đảm bảo... là nguyên nhân dẫn đến việc các doanh nghiệp trên địa bàn không đủ sức thu hút người lao động vào làm việc tại đây.

Để giải quyết vấn đề này, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất đúng quy định pháp luật, ổn định; có giải pháp tăng thu nhập cho người lao động cao hơn hoặc bằng các khu vực ngoại tỉnh; quan tâm đến chính sách an sinh xã hội cho người lao động. Đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu về lao động có trình độ tay nghề cao.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn