6 người trong gia đình tử vong khi xe ô tô lao xuống vực

Your browser does not support the video tag.

Sáu thành viên trong một gia đình đã tử vong sau khi xe của họ lao xuống vực sâu 243 mét trên đoạn đường dẫn đến một ngôi đền nổi tiếng ở quận Nashik, Maharashtra, Ấn Độ, vào ngày 7/12.

Chiếc xe Innova mang biển số MH15 BN 555 đang đi về phía đền Saptashrungi Mata thì tài xế được cho là đã mất lái khi cố gắng vượt xe gần thác Bhavari, một đoạn đường nổi tiếng với những khúc cua gấp và đường hẹp.

Chiếc xe lao ra khỏi mép đường và rơi xuống vực sâu bên dưới, khiến tất cả những người trên xe tử vong tại chỗ.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực.

Cảnh sát cho biết 6 nạn nhân đều là thành viên gia đình Patel và đang cùng nhau đi thăm đền.

Các nạn nhân được xác định là Kirti Patel (50 tuổi), Rasila Patel (50 tuổi), Vitthal Patel (65 tuổi), Lata Patel (60 tuổi), Pachan Patel (60 tuổi) và Maniben Patel (60 tuổi).

Nhân viên từ đồn cảnh sát địa phương, Đội quản lý thảm họa Saptashrungi Gad và Hội đồng làng Saptashrungi Gad đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau khi nhận được cảnh báo.

Tuy nhiên, địa hình dốc và phức tạp đã khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, họ cho biết. Xác chiếc xe nằm sâu khoảng 243 mét và các đội cứu hộ đang rất vất vả để tiếp cận hiện trường.

Chính quyền đã huy động thêm một đơn vị cứu hộ từ Nashik để hỗ trợ tìm kiếm các thi thể vẫn chưa được tìm thấy tại thời điểm báo cáo.

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng.

"Vô cùng thương tiếc trước sự mất mát về người do tai nạn ở Nashik, Maharashtra. Tôi xin chia buồn cùng những người đã mất đi người thân. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sớm bình phụ", một dòng tweet trên tài khoản X của Văn phòng Thủ tướng (PMO) viết.

Người dân địa phương cáo buộc rằng vụ tai nạn xảy ra do bảo trì kém và các biện pháp an toàn không đầy đủ tại khúc cua nơi xe gặp nạn.

Họ cho rằng Sở Công trình Công cộng đã không sửa chữa đoạn đường bị hư hỏng mặc dù đã nhiều lần khiếu nại.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc và đang xem xét liệu tốc độ, tình trạng đường sá hay lỗi của người lái xe có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn