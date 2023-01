6 món ăn không thể thiếu dịp Tết Nguyên đán của người châu Á

Nhiều người châu Á quan niệm rằng, món ăn trên bàn dịp Tết cũng là thứ đem lại may mắn, ấm no và sung túc cho năm mới. Dưới đây là những món ăn không thể thiếu trong bữa ăn Tết của các gia đình châu Á, với mong muốn đem lại may mắn cho mọi thành viên trong gia đình.

Chả gò

Đây là món khá phổ biến trong nền ẩm thực Trung Quốc, Philipines và Indonesia. Những cuốn chả giò thường có nhân là thịt gà, tỏi, thịt lợn, tôm, cà rốt hoặc giá đỗ. Món ăn có ý nghĩa mang lại may mắn trong những ngày lễ.

Bánh gạo cắt lát

Vào dịp Tết Nguyên đán, người Hàn Quốc thường ăn món này. Đây giống như món súp ăn chung với thịt bò, hành lá và gừng. Bánh gạo được cắt mỏng, màu trắng hình thoi dẹt như đồng xu. Ở Hàn Quốc, người ta cho rằng khi bạn ăn một bát súp này, bạn sẽ già thêm một tuổi, khôn ngoan và giàu có hơn.

Sủi cảo

Sủi cảo hay còn gọi là mandoo trong tiếng Hàn, gyoza trong tiếng Nhật hoặc jiǎozi trong tiếng Quan Thoại. Đây là món ăn mặn được phục vụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy vào từng quốc gia hay khu vực sẽ có những loại nhân sủi cảo khác nhau. Trong đó có thể có nhân thịt lợn, hẹ, rau, trứng, tôm, bắp cải.

Ăn sủi cảo dịp Tết Nguyên đán tượng trưng cho tiền bạc, mang lại sự thỉnh vượng và may mắn trong ngày đầu năm mới.

Bánh trôi nước

Bánh trôi nước là món ăn phổ biến ở Trung Quốc trong các dịp lễ Tết. Người ta thường dùng gạo nếp chế biến thành viên viên hình tròn. Ở bên trong bánh cho thê nhân ngọt hoặc nhân mặn. Nhân ngọt có thê là mè đen, đậu phộng, cánh hoa hồng và đường phèn hoặc nhân mặn như thịt băm, đậu phộng giã nhỏ và nấm.

Được biết bánh trôi tượng trưng cho sự đoàn kết gia đình.

Quýt

Quýt còn được xem là một loại trái cây may mắn vì từ quýt trong tiếng Quảng Đông đồng âm với từ giàu có. Vì vậy từ xưa loại quả này đã trở thành món ăn nhẹ phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài quýt, cam, bưởi đều là những loại quả được mệnh danh là đem lại may mắn trong dịp năm mới.

Cá

Thường cá trong dịp Tết sẽ được chế biến nguyên con, như vậy tượng trưng cho sự no đủ, dồi dào và thinhrk vượng trong năm mới. Các món cá phổ biến thường xuất hiện trên bàn ăn dịp Tết thường là cá hấp với hành lá, cá hầm hoặc sốt chua ngọt.

