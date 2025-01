6 lợi ích cơ thể nhận được khi uống nước vỏ chanh đun sôi

Vỏ chanh chứa nhiều vitamin C, pectin, canxi, kali, chất xơ, axit alpha hydroxy và flavonoid như D-limonene. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vỏ chanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thúc đẩy sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch,... Thông thường, mọi người sẽ chỉ dùng nước cốt chanh và bỏ phần vỏ. Tuy nhiên, bạn có thể đem vỏ chanh đun sôi và chắt lấy nước uống. Nhiều người cho rằng uống nước vỏ chanh đun sôi có thể giúp giảm cân, làm sạch da, tăng cường khả năng miễn dịch. Vậy thực chất uống nước vỏ chanh đun sôi có tốt không?

1. Uống nước vỏ chanh đun sôi có tốt không?

Theo Healthline và Medicalnewstoday, uống nước vỏ chanh đun sôi một cách phù hợp có thể đem lại những lợi ích:

- Giữ nước cho cơ thể

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, chức năng não, sức khỏe thận, làm đẹp da,... Do đó, bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể hàng ngày, kết hợp uống thêm nước vỏ chanh đun sôi là một lựa chọn tuyệt vời.

Nước vỏ chanh đun sôi vừa có hương vị thơm nhẹ dễ uống lại có chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt, nước vỏ chanh đun sôi không chứa đường, chất phụ gia và chất bảo quản, đồng thời ít calo.

Nước vỏ chanh đun sôi không đường, không chất bảo quản và ít calo (Ảnh: ST)

- Ngăn ngừa sỏi thận

Uống nước vỏ chanh đun sôi có tốt không? Một số nghiên cứu cho thấy nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận canxi oxalat. Đây là những chất lắng đọng cứng hình thành trong thận có thể gây đau dữ dội và các triệu chứng khác như buồn nôn và nôn.

Nước chanh hoặc vỏ chanh đun sôi có thể giúp ích vì trái cây họ cam quýt có hàm lượng axit citric cao, một hợp chất có thể liên kết với canxi để ngăn ngừa sỏi thận hình thành.

Ngoài ra, việc uống nhiều nước cũng có thể làm tăng lượng nước tiểu, từ đó giúp bài tiết nhiều hơn và điều này cũng có thể ngăn ngừa sỏi thận hình thành.

Một số nghiên cứu cũ hơn đã phát hiện ra rằng uống nước chanh có thể làm tăng lượng citrate trong nước tiểu và làm giảm đáng kể nguy cơ hình thành sỏi thận.

- Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, việc kết hợp uống nước vỏ chanh đun sôi vào chế độ ăn uống là một lựa chọn tuyệt vời.

Thực chất nước chanh cũng có tác dụng giúp giảm cân tương tự như nước lọc. Nhưng việc uống nước chanh có thể bổ sung thêm một số vitamin cũng như loại nước này có vị nên hấp dẫn hơn.

Bạn có thể uống nước vỏ chanh trước khi ăn để tăng cảm giác no, từ đó giúp bạn ăn ít hơn, việc nạp ít calo sẽ giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn. Hơn nữa, uống nước vỏ chanh cũng có thể giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn, điều này rất hữu ích cho những người đang mong muốn giảm cân.

Uống nước vỏ chanh có thể giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn (Ảnh: ST)

- Cải thiện làn da

Chanh cũng như vỏ chanh rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào da khỏi các gốc tự do gây hại, do đó làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ vitamin C giúp da lành nhanh hơn và giảm thiểu sự hình thành sẹo. Nó cũng có thể kích thích sản xuất collagen, giúp da trông đầy đặn, săn chắc hơn và giảm thiểu nếp nhăn và vết chân chim.

- Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong vỏ chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Bạn uống nước vỏ chanh một cách phù hợp có thể bổ sung đủ vitamin C cho cơ thể và từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh tật.

- Cải thiện tiêu hoá

Những người bị chứng khó tiêu thường báo cáo các triệu chứng như đầy hơi và ợ nóng cải thiện sau khi uống một cốc nước nóng và chanh. Nước vỏ chanh có tác dụng này có thể một phần là do nước ấm có thể làm dịu hệ tiêu hoá, phần khác trong vỏ chanh có chứa chất xơ, khi uống nước vỏ chanh bạn nên nhâm nhi thêm một chút vỏ để dễ tiêu hóa hơn.

2. Cách đun nước vỏ chanh để uống

Cách đun nước vỏ chanh rất đơn giản. Để đun nước vỏ chanh uống, bạn cần làm theo các bước sau:

- Rửa sạch chanh để loại bỏ bụi bẩn và các chất có thể có trên vỏ. Bạn có thể sử dụng nước muối để rửa cho kỹ càng hơn.

- Sử dụng cạo vỏ chanh hoặc một dụng cụ để gọt vỏ chanh. Chỉ gọt phần vỏ màu vàng bên ngoài, tránh phần cùi trắng bên trong vì nó có thể làm cho nước uống trở nên đắng.

- Đun sôi một lượng nước phù hợp với số lượng vỏ chanh bạn có.

- Khi nước đã sôi, bạn hạ lửa và thả vỏ chanh vào nồi.

- Để lửa nhỏ và đun khoảng 10-15 phút để vỏ chanh tiết ra tinh dầu và hương thơm.

- Tắt bếp và để nước nguội bớt. Bạn có thể lọc bỏ vỏ chanh nếu muốn.

- Cuối cùng, bạn có thể thưởng thức nước chanh vỏ sau khi nước đã nguội hoặc có thể thêm một chút mật ong để tăng thêm hương vị.

Cách đun nước vỏ chanh để uống (Ảnh: ST)

3. Câu hỏi thường gặp

- Vỏ chanh đun sôi có mất chất dinh dưỡng không?

Khi đun sôi hoặc nấu chín, chanh có thể mất đi một số chất dinh dưỡng. Việc nấu một số loại trái cây hoặc rau quả có thể phá vỡ các vitamin và khoáng chất, các chất này có thể ngấm vào nước nấu.

Tuy nhiên, thông thường chúng ta thường uống nước vỏ chanh và rất ít ăn vỏ chanh. Do đó, bạn vẫn có thể nhận đủ chất dinh dưỡng từ vỏ chanh khi uống nước.

- Uống nước vỏ chanh đun sôi có cần lưu ý gì không?

Khi uống nước vỏ chanh đun sôi, mọi người có thể cần lưu ý một vài điều:

+ Những người bị dị ứng với trái cây họ cam quýt không nên uống nước vỏ chanh đun sôi

+ Nước vỏ chanh đun sôi không thể thay thế cho nước lọc, bạn cần kết hợp cả 2 loại nước này.

+ Không nên uống quá nhiều nước vỏ chanh trong một ngày, vì có thể gây kích ứng dạ dày hoặc ảnh hưởng đến men răng nếu uống quá nhiều do tính axit.

+ Nếu bạn có tiền sử về bệnh dạ dày, như viêm loét dạ dày, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống để đảm bảo không gây hại.

+ Bạn cũng nên chắc chắn rằng vỏ chanh đã được rửa sạch kỹ lưỡng để loại bỏ các chất bẩn và hóa chất có thể tồn tại trên vỏ.

Nhìn chung, nước vỏ chanh đun sôi có những lợi ích nhất định đối với sức khoẻ. Tuy nhiên, bạn không nên coi đây là loại nước "thần dược" giúp phòng ngừa bách bệnh. Bạn nên uống đủ nước lọc và kết hợp thêm một số loại nước khác như nước vỏ chanh, nước trái cây để bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn