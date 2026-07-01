Phan Mạnh Quỳnh thông báo tin mừng đến khán giả

Phan Mạnh Quỳnh bắt tay cùng Uyên Linh

Những năm gần đây, thị hiếu thưởng thức âm nhạc của khán giả Việt có nhiều thay đổi. Bên cạnh những sân khấu sôi động với hiệu ứng thị giác, các đêm nhạc mang màu sắc chữa lành, nơi nghệ sĩ kết nối với khán giả bằng giọng hát và những câu chuyện đời thường, ngày càng được yêu thích.

Chính vì vậy, những cái tên như Phan Mạnh Quỳnh hay Uyên Linh liên tục xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ của nhiều festival, concert và đại nhạc hội ngoài trời.

Phan Mạnh Quỳnh luôn là cái tên được săn đón trong showbiz Việt

Mới đây, khán giả vô cùng thích thú trước thông tin The Pearl Hoi An công bố chương trình ca nhạc Sea Sound Session #2 với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Uyên Linh.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, chương trình được đầu tư với quy mô và trải nghiệm mới, hướng đến việc kiến tạo một không gian nơi âm nhạc, thiên nhiên và công nghệ trình diễn giao thoa. Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên sân khấu ngoài trời bên biển được kết hợp với công nghệ trình diễn 3D Mapping, mang đến hiệu ứng thị giác sống động, góp phần nâng tầm trải nghiệm thưởng thức âm nhạc của khán giả.

Trong đêm diễn, những sáng tác giàu cảm xúc của Phan Mạnh Quỳnh cùng chất giọng nội lực của Uyên Linh sẽ được tái hiện trong không gian mở của Harmony Lawn, tạo nên một hành trình nghệ thuật kết nối giữa âm nhạc, biển đêm và cảm xúc.

Bên cạnh các hạng vé đa dạng, mỗi khu vực được thiết kế nhằm mang đến những góc nhìn và trải nghiệm khác nhau, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là tạo nên một không gian thưởng thức âm nhạc trọn vẹn giữa khung cảnh biển Hội An.

Uyên Linh là bảo chứng vàng cho thực lực vocal



Khán giả không chỉ nghe hát, họ đến nghe Phan Mạnh Quỳnh kể chuyện

Nếu theo dõi nhiều đêm diễn của Phan Mạnh Quỳnh, dễ nhận ra một điểm chung, anh nói khá nhiều.

Không phải những màn tung hứng gây cười hay những câu giao lưu được chuẩn bị sẵn, mà là những mẩu chuyện rất đời. Có khi là ký ức tuổi thơ ở Nghệ An, khi là chuyện viết một ca khúc trong lúc thất tình, hoặc đơn giản là cảm xúc khi chứng kiến một khoảnh khắc rất bình thường trong cuộc sống.

Chính những lời dẫn ấy khiến mỗi bài hát có thêm một lớp ý nghĩa.

"Có chàng trai viết lên cây" không chỉ là một bản hit về tình yêu đầu đời.

"Vợ người ta" không đơn thuần là một ca khúc từng gây sốt trên mạng.

Khán giả không chỉ thích nghe hát, khán giả còn muốn nghe Phan Mạnh Quỳnh kể chuyện

Hay gần đây là những bản nhạc phim da diết như "Sau lời từ khước", "Ngày chưa giông bão" đều mang theo những câu chuyện mà người nghe có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình.

Đó cũng là lý do nhiều khán giả ví việc xem Phan Mạnh Quỳnh biểu diễn giống như ngồi nghe một người bạn kể chuyện hơn là thưởng thức một liveshow giải trí thuần túy.

Hơn hết, không nhiều ca sĩ Việt vừa sở hữu lượng ca khúc tự sáng tác lớn, vừa có nhiều bản hit do chính mình thể hiện, đồng thời còn viết thành công cho nhiều nghệ sĩ khác và cho điện ảnh như Phan Mạnh Quỳnh.

Kho nhạc của Phan Mạnh Quỳnh trải dài từ những bản ballad, nhạc phim đến các ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại. Điều này giúp tệp khán giả của anh không bị giới hạn ở một nhóm tuổi.

Người trẻ biết đến anh qua những bản hit trên nền tảng số. Khán giả lớn tuổi hơn lại yêu thích các ca khúc mang màu sắc tự sự, giàu chất văn học.

Trong nhiều đêm diễn, không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp vợ chồng trung niên, những nhóm bạn trẻ hay cả gia đình cùng hát theo một bài của Phan Mạnh Quỳnh. Sự giao thoa ấy là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có được.

Sau giai đoạn các lễ hội âm nhạc chạy đua với hiệu ứng sân khấu và những màn trình diễn bùng nổ, nhiều đơn vị tổ chức bắt đầu đưa vào line-up những nghệ sĩ có khả năng giữ chân khán giả bằng cảm xúc. Sự xuất hiện liên tục của Phan Mạnh Quỳnh tại các festival, concert ngoài trời hay đại nhạc hội nghỉ dưỡng phản ánh xu hướng này: khán giả ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm âm nhạc có chiều sâu, nơi họ không chỉ nghe hát mà còn muốn được lắng nghe những câu chuyện đằng sau mỗi ca khúc.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: phunumoi.net.vn