5 ôtô tông liên hoàn ở TP Vinh

Khoảng 12h, ôtô Honda City 5 chỗ chạy hướng ngã tư bãi than đi lên bến xe cũ ở TP Vinh, đến đường Lý Thường Kiệt, phường Hưng Bình, thì vượt lên cắt mặt chiếc Lexus 5 chỗ chạy cùng chiều, sau đó đâm trúng xe tải cỡ nhỏ đang chạy chiều ngược lại.

Cú đâm đã đẩy xe tải chạy lùi vài mét, tông vào ôtô Huyndai Santafe 5 chỗ đang đỗ phía sau. Vì tránh va chạm với xe Honda City nên tài xế xe Lexus đã bẻ lái khiến tông trúng taxi đang chạy chiều ngược lại. Tài xế cùng những người ngồi trên các xe chỉ choáng váng nhẹ

Hiện trường vụ tai nạn, trưa 10/8. Video: Hùng Lê

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe bị hư hỏng nặng phần đầu. Riêng chiếc Honda City bị bung túi khí, kính trước vỡ.

Đường Lý Thường Kiệt rộng 24 m, điểm xảy ra tai nạn hai bên là nhà dân cùng một số ki-ốt bán hàng. Sự việc khiến các phương tiện di chuyển qua cung đường này gặp nhiều khó khăn.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Vinh đã tới phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn. Đầu giờ chiều, hiện trường được giải phóng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net