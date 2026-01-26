5 năm bên nhau của Xuân Mạnh và người đẹp Nghệ An

Xuân Mạnh và vợ kỷ niệm 5 năm bên nhau. Ảnh: Phạm Xuân Mạnh/Facebook.

Tối 24/1, Phạm Xuân Mạnh đăng tải bài viết kỷ niệm 5 năm kết hôn cùng vợ Dung Trần. Nam hậu vệ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn kèm hình cưới của cả hai: "Kỷ niệm 5 năm ngày cưới bên nhau".

Bên dưới, một số đồng nghiệp bình luận chúc mừng Xuân Mạnh. Trong đó, Quế Ngọc Hải nhận nhiều lượt thích với câu hỏi vui người em đồng hương Nghệ An: "Nguyện cầu đến 50 năm về sau chứ?".

Xuân Mạnh và bà xã quen biết nhau từ 2019. Khi đó, sự nghiệp bóng đá của nam cầu thủ vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng, còn cô gái xứ Nghệ gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, nền nã.

Hậu vệ Xuân Mạnh chụp cùng vợ và hai con. Ảnh: Phạm Xuân Mạnh/Facebook.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 1/2021. Đến nay, tổ ấm của Xuân Mạnh có một trai, một gái.

Hôm 29/12/2025, Xuân Mạnh khai trương quán cà phê ở quê nhà để chiều theo đam mê của bà xã Dung Trần. Chia sẻ trong một video trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1996 cho biết ý tưởng kết hợp mô hình bán hoa tươi và cà phê xuất phát từ vợ.

Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996, Nghệ An) là một trong số cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của U23 Việt Nam giành vị trí á quân tại giải U23 châu Á 2018. Anh được mệnh danh là "người không phổi" với khả năng thi đấu bền bỉ, từng cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Dung Trần (cùng quê Nghệ An) từng tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh. Cô hiện vừa kinh doanh riêng, vừa dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn