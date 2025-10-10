Xuân Mạnh có bàn đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau 8 năm chờ đợi

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh để lại dấu ấn đặc biệt trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Nepal, thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 9-10
Hậu vệ CLB Hà Nội có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia sau 8 năm chờ đợi. Anh có trận đấu ra mắt từ tháng 3-2018 khi Việt Nam hòa 1-1 Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019
Suốt thời gian khoác áo tuyển quốc gia, Xuân Mạnh đã có 22 lần ra sân nhưng đây mới là lần đầu anh ăn mừng bàn thắng của chính mình
Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Xuân Mạnh được ra sân thường xuyên hơn, với 16 trận trong 2 năm trở lại đây, đặc biệt năm 2024 có đến 12 trận đấu
Ở trận đấu này, thế trận diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Tiến Linh là người mở tỉ số cho Việt Nam, nhưng Nepal nhanh chóng gỡ hòa 1-1
Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một khi Hai Long băng xuống đối mặt, Laken Limbu phạm lỗi từ phía sau và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu, giúp thầy trò Kim Sang-sik thi đấu hơn người
Phải đến phút 67, lợi thế ấy mới được cụ thể hóa. Thủ môn Nepal đấm bóng ra đúng vị trí của Xuân Mạnh, anh khống chế một nhịp và tung cú sút chân trái quyết đoán, nâng tỉ số lên 2-1. Khoảnh khắc ấy, Xuân Mạnh ăn mừng và hét lên đầy cảm xúc
Năm phút sau, Nguyễn Văn Vĩ ấn định chiến thắng 3-1 cho Việt Nam với pha đá bồi sau cú sút xa của Hoàng Đức
Ở buổi họp báo sau trận, Xuân Mạnh bày tỏ: "Đây là bàn đầu tiên, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào sau bao nhiêu năm thi đấu".
