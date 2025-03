5 lợi ích và 3 điều kiêng kỵ khi ăn khoai tây

Khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng và chống lão hóa. (Ảnh: ITN)

Khoai tây có 5 chức năng chính sau đây:

Giúp chống lão hóa

Khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng và chống lão hóa. Nó rất giàu vitamin B phức hợp như vitamin B1, B2, B6 và axit pantothenic, và một lượng lớn chất xơ chất lượng cao.

Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng như nguyên tố vi lượng, axit amin, protein, chất béo và tinh bột chất lượng cao. Những người ăn khoai tây thường xuyên sẽ khỏe mạnh và chậm lão hóa.

Khoai tây giúp bạn giảm cân

Bạn không phải lo lắng về lượng chất béo dư thừa khi ăn khoai tây, vì chúng chỉ chứa 0,1% chất béo, đây là hàm lượng chất béo thấp nhất trong số tất cả các loại thực phẩm giúp no bụng.

Ăn nhiều khoai tây mỗi ngày có thể giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể, giúp cơ thể chuyển hóa dần lượng mỡ thừa, loại bỏ những lo lắng của bạn. Nhìn chung, khoai tây có tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể con người.

Những người cho rằng thân hình của mình không đủ lý tưởng không cần phải ăn kiêng miễn sao họ coi khoai tây là món phải ăn hàng ngày trong một khoảng thời gian.

Tuy nhiên, người ăn kiêng nên chú ý ăn khoai tây như một loại thực phẩm chủ yếu hơn là như một món ăn. Mỗi lần chỉ ăn một miếng cỡ vừa.

Khoai tây là sản phẩm làm đẹp tự nhiên

Khoai tây rất tốt trong việc chăm sóc làn da và duy trì vẻ ngoài của bạn. (Ảnh: ITN)

Khoai tây rất tốt trong việc chăm sóc làn da và duy trì vẻ ngoài của bạn. Nước ép khoai tây tươi thoa trực tiếp lên mặt sẽ có tác dụng làm trắng da rất đáng kể.

Da người rất dễ bị cháy nắng và rám nắng trong những ngày hè nóng nực. Nước ép khoai tây có tác dụng làm mờ vết thâm rõ rệt mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào.

Khoai tây còn có tác dụng làm đẹp đáng kể cho vùng da quanh mắt. Cắt lát khoai tây nấu chín và đắp lên mắt để giảm bọng mắt.

Cắt khoai tây thành lát và đắp lên mặt, có tác dụng tốt trong việc chăm sóc da và giảm nếp nhăn.

Da của người trẻ có khả năng tiết dầu mạnh và thường xuyên bị mụn nhọt, mụn trứng cá. Đắp bông gòn nhúng vào nước ép khoai tây tươi lên vùng da bị ảnh hưởng có thể giải quyết được vấn đề này.

Khoai tây giúp giảm trầm cảm

Khoai tây chứa vitamin C. Dân văn phòng sống trong xã hội hiện đại là đối tượng dễ mắc phải những cảm xúc tiêu cực nhất như trầm cảm, chán nản, bất an. Khoai tây có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Thực tế, khoai tây có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của con người vì các khoáng chất và chất dinh dưỡng chứa trong loại củ này có thể tác động lên cơ thể con người và cải thiện trạng thái tinh thần.

Hầu hết những người làm việc không tốt là do cơ thể thiếu vitamin A và C hoặc ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit. Khoai tây sẽ giúp bạn bổ sung vitamin A và C, đồng thời còn có thể thay thế sự mất cân bằng độ pH trong thực phẩm do ăn quá nhiều thịt với mục đích cung cấp chất dinh dưỡng.

Khoai tây giúp điều chỉnh vóc dáng

Khoai tây không những không làm cơ thể người béo phì mà còn có tác dụng chữa bệnh, lợi tiểu, chống co thắt.

Nó ngăn ngừa và điều trị bệnh bầm máu, đau dây thần kinh, viêm khớp, bệnh tim mạch vành và cũng điều trị đau mắt.

Khoai tây rất giàu kali. Những người bị yếu cơ và chán ăn, hoặc những người dùng thuốc lợi tiểu, thuốc nhuận tràng trong thời gian dài nên ăn nhiều khoai tây để bổ sung lượng kali thiếu hụt trong cơ thể.

Hàm lượng cao của phức hợp protein và vitamin B có thể tăng cường thể lực, đồng thời cải thiện trí nhớ và giúp suy nghĩ rõ ràng.

Đối với những người chán ăn vào mùa hè, nếu kiên trì ăn khoai tây trong một khoảng thời gian chắc chắn sẽ nhận được kết quả khả quan.

Ngoài những lợi ích kể trên, bạn cũng nên lưu ý một số điều cấm kỵ khi ăn khoai tây:

- Khi ăn khoai tây, hãy gọt vỏ và loại bỏ hết mầm để tránh ngộ độc.

- Khoai tây cắt nhỏ hoặc thái lát không được ngâm lâu. Ngâm quá lâu sẽ làm mất đi các vitamin tan trong nước và các chất dinh dưỡng khác.

- Khi mua khoai tây, không nên mua khoai tây vỏ xanh hoặc có mầm để tránh ngộ độc solanine.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn