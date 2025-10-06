5 loại quả tự nhiên giúp hạn chế tóc bạc sớm

Dưới đây là 5 loại quả tự nhiên giàu dưỡng chất, có tác dụng hỗ trợ làm chậm quá trình bạc tóc.

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C. Những hợp chất này giúp bảo vệ nang tóc khỏi tác động của gốc tự do, hỗ trợ sản xuất collagen, từ đó giúp tóc chắc khỏe và hạn chế gãy rụng. Bác sĩ da liễu Anthony Rossi (Mỹ) khuyến khích bổ sung quả mọng cùng các loại rau xanh, cà chua, cam quýt trong chế độ ăn hằng ngày.

Lựu

Lựu giàu polyphenol và hợp chất chống oxy hóa, có khả năng cải thiện tuần hoàn máu vùng da đầu, giúp nang tóc nhận đủ oxy và dưỡng chất. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chiết xuất lựu có thể giảm viêm, bảo vệ nang tóc và hỗ trợ duy trì màu tóc tự nhiên.

Lựu là một trong những loại quả có tác dụng giúp hạn chế tóc bạc sớm

Chuối

Chuối chứa vitamin B6, đồng và kali - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp melanin, sắc tố quyết định màu tóc. Ăn chuối thường xuyên không chỉ giúp hạn chế bạc tóc mà còn bổ sung năng lượng, cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Nho đen

Nho đen giàu resveratrol, vitamin E và sắt - các chất chống oxy hóa và vi chất cần thiết cho tóc. Resveratrol có tác dụng bảo vệ nang tóc, kéo dài chu kỳ phát triển tóc và giảm rụng. Bổ sung nho đen không chỉ hỗ trợ mái tóc chắc khỏe, bóng mượt mà còn tốt cho hệ miễn dịch và chống lão hóa.

Đu đủ

Đu đủ cung cấp beta-carotene, vitamin A và vitamin C - những dưỡng chất quan trọng trong việc sản xuất collagen và bảo vệ melanin. Ngoài ra, enzyme papain trong đu đủ còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất cần thiết cho tóc, da và móng.

Các chuyên gia khuyến nghị, kết hợp chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, khoáng chất cùng lối sống lành mạnh, hạn chế căng thẳng và chăm sóc tóc đúng cách để giảm nguy cơ tóc bạc sớm, duy trì mái tóc khỏe đẹp lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV