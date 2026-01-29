5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C tuyệt đối không nên chủ quan

Nướu thường xuyên chảy máu và sưng đỏ

Nướu răng (lợi) là nơi phản ánh rõ nhất tình trạng thiếu hụt vitamin C của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen để duy trì cấu trúc của các mô liên kết. Khi thiếu hụt, các mạch máu nhỏ dưới nướu trở nên mỏng manh, dễ vỡ, dẫn đến tình trạng nướu sưng tấy, đỏ rực và chảy máu chỉ sau một tác động nhẹ như đánh răng. Nếu tình trạng này kéo dài và trở nên nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến bệnh Scurvy (hoại huyết), khiến răng bị lung lay hoặc rụng sớm.

Các vết thương rất lâu lành

Quá trình chữa lành vết thương phụ thuộc rất lớn vào khả năng tổng hợp collagen của cơ thể để tái tạo mô mới. Vitamin C chính là nhân tố chủ chốt kích thích quá trình này. Khi nồng độ vitamin C trong máu quá thấp, tốc độ tái tạo tế bào bị chậm lại, khiến các vết trầy xước, vết cắt hoặc vết bầm tím mất nhiều thời gian hơn bình thường để khép miệng và lành lặn. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại vị trí vết thương.

5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C tuyên đối không nên chủ quan. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Da khô ráp, sần sùi và dễ xuất hiện nếp nhăn

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Khi thiếu hụt vi chất này, làn da của bạn sẽ mất đi độ đàn hồi tự nhiên do collagen bị thiếu hụt, dẫn đến tình trạng da trở nên thô ráp, xỉn màu và dễ xuất hiện các nếp nhăn sớm. Một dấu hiệu đặc trưng khác là sự xuất hiện của các nốt sần nhỏ trên bề mặt da (dày sừng nang lông) ở vùng cánh tay hoặc đùi, do lượng protein keratin tích tụ quá mức khi thiếu vitamin C.

Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và dễ cáu gắt

Mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng sớm nhất và phổ biến nhất của tình trạng thiếu vitamin C, dù đôi khi nó dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác. Vitamin C tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Khi thiếu hụt, cơ thể không đủ năng lượng để vận hành, khiến bạn luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống và tinh thần trở nên nhạy cảm, dễ cáu gắt hơn bình thường. May mắn là dấu hiệu này thường biến mất khá nhanh sau khi bạn bổ sung đầy đủ vitamin C.

Hệ miễn dịch suy yếu, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm

Vitamin C là "nhiên liệu" cho các tế bào bạch cầu hoạt động để tiêu diệt vi khuẩn và virus xâm nhập. Khi cơ thể không được cung cấp đủ vitamin C, hàng rào phòng thủ này sẽ trở nên lỏng lẻo, khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn với các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Những người thiếu Vitamin C thường xuyên bị cảm lạnh, viêm họng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần trong năm và thời gian hồi phục sau bệnh cũng lâu hơn so với người bình thường.

Tóc khô xơ, dễ gãy rụng và móng tay giòn

Tóc và móng tay cũng cần collagen và sự lưu thông máu tốt để phát triển khỏe mạnh. Thiếu vitamin C khiến cho cấu trúc tóc trở nên yếu, dễ bị chẻ ngọn và khô xơ dù bạn đã chăm sóc bằng mỹ phẩm bên ngoài. Bên cạnh đó, móng tay có thể xuất hiện các rãnh dọc, dễ bị gãy hoặc tách lớp. Trong một số trường hợp thiếu hụt nghiêm trọng, tóc có thể mọc cuộn tròn theo dạng xoắn ốc (corkscrew hairs), đây là một dấu hiệu lâm sàng điển hình giúp các bác sĩ chẩn đoán tình trạng thiếu vitamin C.

Tác giả: CTV Thu Phương



Nguồn tin: Báo VOV