Nhiều vitamin C hơn cam, loại ớt này là thực phẩm 'vàng' bảo vệ sức khỏe

Vị ngọt và màu sắc rực rỡ của ớt chuông vàng giúp làm sáng bừng mọi món ăn đồng thời hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, não bộ, tim mạch và tế bào. (Ảnh: ITN)

Bài viết này giúp bạn khám phá cách loại quả này hỗ trợ hệ miễn dịch, tim mạch, não bộ và quản lý cân nặng.

Nếu bạn hứng thú với việc thêm màu sắc vào bữa ăn hằng ngày, ớt chuông vàng xứng đáng có một vị trí trên bàn ăn nhà bạn. Loại quả này không chỉ đẹp mắt, mọng nước mà còn mang lại vị ngọt tươi mát cho bất kỳ món ăn nào.

Đặc biệt, ớt chuông vàng thực sự là một trong những nguồn giàu vitamin C nhất, thậm chí nhiều hơn cả ớt đỏ và ớt xanh! Chúng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giữ cho làn da rạng rỡ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch cũng như não bộ.

Chuyên gia dinh dưỡng Archana Batra (Ấn Độ) cho biết, bổ sung ớt chuông vàng vào bữa ăn là một bí quyết dễ dàng giúp bạn củng cố hệ miễn dịch và giảm cân mà không thêm calo.

Lý do ớt chuông vàng là nguồn cung cấp vitamin C vượt trội

Về hàm lượng vitamin C, ớt chuông vàng chứa nhiều nhất. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Alchemy, ớt chuông vàng có trung bình 159,61 mg trên 100 g, so với ớt xanh (16,52 mg), ớt cam (121,38 mg) và ớt đỏ (81,19 mg) trên 100 g.

Mặc dù một số nguồn khác đưa ra số liệu hơi khác, nhưng loại ớt chuông chín vàng chứa nhiều vitamin C hơn hẳn. Dinh dưỡng này rất quan trọng cho chức năng miễn dịch và sản xuất collagen, hỗ trợ làn da, mạch máu và mô liên kết khỏe mạnh.

Bằng cách chọn ớt chuông vàng, bạn đang bổ sung một trong những nguồn vitamin C thực vật mạnh mẽ nhất vào chế độ ăn hằng ngày.

Ớt chuông vàng hỗ trợ chức năng não và tim

Thực tế, ớt chuông vàng đâu chỉ cung cấp vitamin C. Theo chuyên gia dinh dưỡng Archana Batra, loại ớt này còn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu khác hỗ trợ sức khỏe não bộ và tim mạch.

Chẳng hạn, nó chứa vitamin B6, quan trọng cho chức năng não, cùng các khoáng chất như kali và folate giúp duy trì chức năng tế bào khỏe mạnh và sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, ớt chuông vàng còn cung cấp vitamin A (dưới dạng beta-carotene), giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng đồng ý rằng các chất dinh dưỡng này có khả năng thúc đẩy sức khỏe tim mạch và chức năng tế bào.

Ớt chuông vàng giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính

Màu sáng của ớt chuông vàng gợi ý về khả năng chống oxy hóa và chống viêm của chúng. Nói cách khác, ớt chuông vàng chứa các hợp chất phenolic và flavonoid như quercetin, luteolin và capsaicinoid, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients. Điều này có thể hỗ trợ sức khỏe lâu dài bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa như bệnh tim mạch, tiểu đường, Alzheimer và một số loại ung thư.

Thêm ớt chuông vàng trong chế độ ăn hằng ngày giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, vốn là yếu tố chính trong quá trình lão hóa và phát triển bệnh.

Ớt chuông vàng là lựa chọn tốt cho người đang quản lý cân nặng

Theo dữ liệu của Food Data Central, chỉ có khoảng 27 calo/ 100 g ớt chuông vàng. Loại quả này còn chứa nhiều chất xơ, là một món ăn nhẹ thân thiện với kế hoạch quản lý cân nặng và cũng là nguyên liệu tuyệt vời cho bữa ăn.

Chúng vừa tạo cảm giác no, giàu dinh dưỡng, vừa có vị ngọt tự nhiên, rất thích hợp để ăn sống hoặc nấu chín nhẹ. Nhờ có chất xơ, chúng hỗ trợ tiêu hóa và giúp bạn không cảm thấy đói ngay sau khi ăn. Do đó, nếu bạn đang theo dõi lượng calo nhưng vẫn muốn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày, ớt chuông vàng là một lựa chọn thông minh.

Mẹo bổ sung ớt chuông vàng vào các bữa ăn

Việc đưa ớt chuông vàng trở thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn thật dễ dàng và ngon miệng. Hãy thử:

Ăn sống, cắt lát kèm nước chấm để có một món ăn nhẹ.

Cắt nhỏ cho vào salad tươi để thêm vị ngọt và màu sắc.

Xào nhẹ trong các món xào để giữ được nguồn vitamin C.

Chuyên gia dinh dưỡng Batra gợi ý kết hợp nhiều màu sắc (xanh, vàng, đỏ) để đa dạng, nhưng tập trung vào màu vàng sẽ giúp đảm bảo hấp thụ tối đa vitamin C. Vị ngọt và màu sắc rực rỡ của các loại ớt chuông giúp làm sáng bừng mọi món ăn đồng thời hỗ trợ sức khỏe miễn dịch, não bộ, tim mạch và tế bào.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn