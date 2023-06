5 cô gái sử dụng ma túy cùng 2 thanh niên tại chung cư và phòng trọ

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 13/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang 4 đối tượng: Lê Kim Lâm (SN 2001, trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa); Đinh Thị Giang (SN 1991, trú tại Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Trần Thị Nhàn (SN 1985, trú tại phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) và Bùi Thị Linh (SN 1998, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đang tổ chức sử dụng ma túy tại khu nhà trọ thuộc phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh cả 4/4 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Kết quả test nhanh các đối tượng.

Tiếp đó, khoảng 12h trưa cùng ngày tại chung cư Hợp Lực thuộc địa bàn phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng: Lê Thế Đức (SN 1999, trú tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn); Vũ Thị Vân Anh (SN 1998) và Lê Thị Hiền (SN 1997, trú tại huyện Thọ Xuân) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Xét nghiệm nhanh 3/3 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Tác giả: Thái Thanh

Nguồn tin: baovephapluat.vn