Cán bộ thôn là trùm ma tuý liên tỉnh

Ngày 14/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh vừa phối hợp các lực lượng triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý liên tỉnh.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận định, đây là đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh gồm: Sơn La – Phú Thọ - Tuyên Quang – Lào Cai – Yên Bái, với sự tham gia của nhiều người, phương thức hoạt động tinh vi, mạng lưới phức tạp.

Sau thời gian điều tra, PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang xác định được kẻ cầm đầu trong đường dây là Sộng A Tủa (SN 1987, trú thôn Huổi Pản, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Tủa vốn là Phó Bí thư chi bộ thôn Huổi Pản.

Từ nhỏ, Tủa luôn được người dân địa phương đánh giá có nhân thân tốt. Trong quá trình làm cán bộ thôn, Tủa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, không ai nghĩ anh ta lại là ông trùm đứng sau đường dây buôn bán “cái chết trắng”. Khi anh ta bị cơ quan công an bắt giữ, nhiều người dân rất bất ngờ.

Theo điều tra, Tủa sinh sống và lớn lên giáp biên giới với Lào nên có những dịp tiếp xúc với những tay buôn ma tuý tại đây. Sau khi móc nối được với những ông trùm bên kia biên giới, Tủa đã nhập nguồn ma túy từ Lào về Việt Nam.

Tủa thiết lập được một mắt xích rất quan trọng trong đường dây là Đào Mạnh Cường (SN 1987, trú xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ). Trái ngược với Tủa, Cường có dày đặc tiền án, tiền sự. Bởi vậy, ngoài sự manh động thì gã này cũng có rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt để đối phó với các trinh sát điều tra.

Cụ thể, sau khi mua được ma túy từ chỗ Tủa, Cường không trực tiếp bán cho các con nghiện mà phân phối lại cho hàng loạt các “chân rết” như: Lương Văn Hậu (SN 1978, trú phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, Lào Cai), Nguyễn Thị Thắng (SN 1973, trú thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Sau đó, Thắng lại tiếp tục mang ma túy về bán cho Đào Ngọc Quý (SN 1990, trú thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) để bán lẻ tại địa bàn.

Mạng lưới buôn bán mà các đối tượng tạo ra rất phức tạp, đường dây ma túy khép kín quy mô liên tỉnh, mà chỉ những kẻ thân tín mới được tham gia đã được thiết lập. Để cảnh giác hơn nữa, đường dây này thống nhất việc giao dịch mua bán thường diễn ra vào ban đêm tại các khu vực hẻo lánh, khó phát hiện.

Trải qua hơn 6 tháng đấu tranh, cán bộ chiến sỹ PC04 Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục C04 (Bộ Công an), công an Yên Bái và công an các tỉnh lân cận đồng loạt ra quân triệt phá đường dây trên.

Kết thúc chuyên án, có 8 đối tượng bị bắt giữ, thu gần 9kg ma tuý các loại và nhiều vật chứng liên quan khác.

