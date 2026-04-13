4 thời điểm uống nước giúp gan, thận 'tự làm sạch' mỗi ngày

Nước đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là gan và thận. Đây là hai cơ quan chính chịu trách nhiệm lọc độc tố và duy trì sự cân bằng bên trong cơ thể. Nhiều người chỉ quan tâm uống đủ nước mỗi ngày, nhưng thực tế uống nước đúng thời điểm còn quan trọng không kém.

Khi uống nước hợp lý, bạn có thể hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn và giúp thận lọc chất thải tốt hơn. Vậy đâu là những thời điểm vàng để uống nước?

Uống đủ nước giúp gan, thận hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Freepik.

Sau khi thức dậy

Sau một đêm dài không được bổ sung nước, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại, theo Healthline. Việc uống một ly nước ngay sau khi thức dậy giúp “đánh thức” các cơ quan bên trong, đồng thời hỗ trợ tuần hoàn máu và kích hoạt lại hoạt động của thận.

Đây cũng là thời điểm gan bắt đầu khởi động các quá trình chuyển hóa trong ngày, nên việc bổ sung nước sớm sẽ giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Nước ấm thường được khuyến khích vì dễ hấp thu và hỗ trợ lưu thông tốt hơn.

Trước bữa ăn

Theo Times of India, trước bữa ăn khoảng 20 đến 30 phút, việc uống một lượng nước vừa phải cũng mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa và gián tiếp hỗ trợ gan. Nước giúp làm “trơn” hệ tiêu hóa, kích thích tiết dịch vị và giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Khi thức ăn được tiêu hóa tốt, gan sẽ giảm bớt áp lực trong việc xử lý và chuyển hóa chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, thói quen này còn giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, hạn chế tình trạng ăn quá nhiều - một trong những nguyên nhân gây tích tụ mỡ trong gan và làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Sau khi vận động

Sau khi vận động hoặc khi cơ thể ra nhiều mồ hôi, việc bổ sung nước kịp thời là rất cần thiết. Khi mất nước, thể tích máu giảm, khiến thận phải làm việc vất vả hơn để lọc các chất thải trong điều kiện không thuận lợi. Nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng không tốt đến chức năng thận.

Uống nước sau khi vận động giúp phục hồi lượng dịch đã mất, hỗ trợ quá trình tuần hoàn và tạo điều kiện để cả gan và thận hoạt động ổn định trở lại. Tuy nhiên, bạn nên uống từ từ, tránh uống quá nhiều trong một lần để không gây áp lực ngược lại cho cơ thể.

Uống mỗi khi có thể

Trong suốt cả ngày, việc duy trì thói quen uống nước đều đặn đóng vai trò rất quan trọng đối với chức năng của thận. Thận hoạt động như một hệ thống lọc liên tục, vì vậy nếu cơ thể thiếu nước, quá trình này sẽ bị ảnh hưởng. Nước tiểu có thể trở nên cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và khiến các chất thải lưu lại lâu hơn trong cơ thể.

Ngược lại, khi cơ thể được cung cấp đủ nước, lưu lượng máu qua thận được duy trì ổn định, giúp quá trình lọc và đào thải diễn ra hiệu quả hơn. Đồng thời, gan cũng được hỗ trợ tốt hơn trong việc giải độc và xử lý các chất chuyển hóa.

Trước khi ngủ

Theo WebMD, trước khi đi ngủ, việc uống một lượng nước nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích nhất định. Trong khi ngủ, cơ thể vẫn tiếp tục các quá trình trao đổi chất, đặc biệt là gan vẫn hoạt động để xử lý và đào thải độc tố.

Một chút nước sẽ giúp duy trì lưu thông máu và hỗ trợ các cơ quan hoạt động trơn tru hơn trong đêm. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên uống quá nhiều nước trước khi ngủ vì có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn