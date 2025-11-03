Nữ du khách bị du thuyền hạng sang "bỏ quên", tử vong trên đảo: Hành trình 60 ngày giá 1,5 tỷ đồng

Cảnh sát và Cơ quan An toàn Hàng hải đang điều tra nguyên nhân nữ hành khách 80 tuổi bị tàu du lịch bỏ lại một mình trên hòn đảo xa xôi, năm tiếng sau mới quay lại tìm kiếm.

Nạn nhân là bà Suzanne Rees, 80 tuổi, được phát hiện chết vào ngày 26/10 gần một con đường mòn đi bộ trên đảo Lizard, ngoài khơi bờ biển Queensland.

Theo Katherine Rees, con gái bà Suzanne, mẹ của cô là người đam mê du lịch và đi bộ đường dài. Bà tham gia hành trình 60 ngày vòng quanh Australia trên du thuyền Coral Adventurer của hãng Coral Expeditions với mức giá 86.400 AUD/người (gần 1,5 tỷ đồng) đối với phòng cabin có ban công.

Bà Suzanne Rees tử vong thương tâm sau khi bị du thuyền bỏ quên trên đảo

Ngày 25/10, tàu dừng tại đảo Lizard để hành khách tham gia hoạt động leo núi lên đỉnh Cook’s Look - điểm cao nhất của đảo.

Trong quá trình leo núi, thời tiết nắng nóng và điều kiện địa hình khiến bà Rees cảm thấy mệt. Hướng dẫn viên yêu cầu bà quay lại điểm xuất phát để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi hành khách trở về tàu, thủy thủ đoàn không phát hiện sự vắng mặt của bà Rees và đã cho du thuyền rời đảo.

Mãi đến bữa tối, khi bà Rees không xuất hiện, đội ngũ trên tàu mới phát hiện có hành khách mất tích và lập tức thông báo cơ quan chức năng. Công tác tìm kiếm được triển khai trong đêm. Đến sáng hôm sau, thi thể bà được tìm thấy gần một con đường mòn trên đảo.

Sau sự cố, Coral Expeditions cho biết đã dừng hành trình còn lại và tiến hành hoàn tiền cho hành khách, đồng thời phối hợp với nhà chức trách điều tra nguyên nhân vụ việc. Công ty khẳng định sẽ rà soát quy trình kiểm đếm khách lên và xuống tàu.

Hãng du thuyền gọi đây là "bi kịch đau lòng" và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Máy bay rà soát khu vực trên đảo để tìm kiếm nạn nhân

Cảnh sát bang Queensland cùng Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) đang tiến hành điều tra vụ việc. ABC News Australia dẫn lời giới chức cho hay, sự cố này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm bảo đảm an toàn và quy trình theo dõi hành khách tại Rạn san hô Great Barrier - công viên biển thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến lặn biển giữa các rạn san hô và tham quan những hòn đảo cát trắng xa xôi.

Các nhà điều hành tàu du lịch hoạt động ở vùng biển ngoài khơi cực bắc Queensland có nhiệm vụ ghi chép danh sách khách và đếm số lượng trước và sau khi họ rời tàu để tham gia các hoạt động dưới nước như lặn biển, lặn với ống thở hoặc du ngoạn trên bờ.

Cảnh sát, cơ quan về an toàn lao động và các quan chức hàng hải đang điều tra xem liệu thủy thủ đoàn có tuân thủ đúng các quy trình an toàn khi họ rời đảo Lizard vào chiều 25/10 hay không.

Đại diện của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết sẽ xem xét "liệu có bất kỳ hành vi không tuân thủ nào liên quan đến việc hành khách không được đếm khi lên tàu hay không và nếu cần thiết, sẽ có hành động giải quyết".

Các quy định của AMSA yêu cầu phải có "quy trình giám sát hành khách để thuyền trưởng có thể biết được số lượng hành khách trên tàu bất cứ lúc nào".

Mark Fifield, CEO của công ty điều hành tàu du lịch Coral Expeditions, cho biết công ty "rất xin lỗi" và sẽ "toàn lực hỗ trợ" gia đình bà Suzanne.

Tàu Coral Adventurer có giá 86.400 AUD/người (gần 1,5 tỷ đồng) đối với phòng cabin có ban công - Ảnh: Coral Expedition

Adam Smith, nhà khoa học biển và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học James Cook ở Queensland, cho biết "thảm kịch" tại đảo Lizard đã làm nổi bật những lỗ hổng trong cách giám sát hành khách. Ông cho biết khi các nhóm du lịch lặn bằng ống thở hoặc lặn biển, nhân viên chủ yếu giám sát từ bờ biển, ít giám sát trực tiếp. Thông thường, hành khách sẽ tự quyết định thời điểm lên xuống nước và cách thực hiện hoạt động khám phá.

Một trong những sự cố tồi tệ nhất được biết đến ở khu vực Rạn san hô Great Barrier xảy ra vào năm 1998, khi cặp đôi người Mỹ Tom và Eileen Lonergan vô tình bị bỏ lại khi đang lặn biển ở Rạn san hô St Crispin. Đến hai ngày sau, thuyền trưởng mới phát hiện cặp đôi biến mất khi tìm thấy túi đựng đồ đạc của họ trên thuyền. Không có dấu hiệu nào của cặp đôi được tìm thấy, trừ một mảnh đồ lặn bị rách của Eileen.

Năm 2008, Richard Neely và Alison Dalton đã sống sót sau gần 20 giờ trôi nổi sau khi tàu lặn không đến đón họ trong chuyến tham quan gần quần đảo Whitsunday. Họ được một chiếc máy bay phát hiện cách nơi bắt đầu lặn gần 13 km, sau khi phải trải qua một đêm lo sợ bị cá mập ăn thịt.

