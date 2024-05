4 loại trái cây là “kem chống nắng tự nhiên”, giúp chống tia cực tím

Dưới đây là 4 loại trái cây mà bạn nên ăn thường xuyên để có làn da khỏe mạnh và tự tin khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

1. Dưa hấu

Dưa hấu không chỉ là một loại trái cây mát lạnh và ngọt ngào trong mùa hè, mà còn là một nguồn lớn vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi sự lão hoá do tác động của tia UV. Ngoài ra, dưa hấu cũng chứa nhiều nước, giúp duy trì độ ẩm cho làn da và giảm nguy cơ mất nước do ánh nắng mặt trời.

2. Cam

Cam là một nguồn lớn của beta-carotene, một loại carotenoid có khả năng chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe của làn da và tăng cường khả năng chống lại tác động của tia UV. Ngoài ra, cam cũng chứa lượng lớn vitamin C, giúp tăng cường sự đàn hồi và sáng màu cho làn da.

3. Dâu tây

Dâu tây là một loại trái cây giàu anthocyanin, một loại flavonoid có khả năng chống vi khuẩn và vi khuẩn, giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi sự tổn thương do tác động của tia UV. Ngoài ra, dâu cũng chứa một lượng lớn vitamin C và các axit hữu cơ, giúp tái tạo da và ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn.

4. Lựu

Lựu là một nguồn giàu punicalagin, một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm viêm và bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ lựu có thể giúp cải thiện cấu trúc da và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

Với các loại trái cây giàu chất chống oxi hóa, vitamin và khoáng chất, việc bổ sung chúng vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn bảo vệ làn da của bạn khỏi tác động của tia UV độc hại. Hãy thêm những loại trái cây này vào thực đơn của bạn để có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ trong mùa hè này.

Tác giả: HP

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn