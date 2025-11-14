4 loại đồ uống kết hợp có thể giúp đốt cháy mỡ bụng

Dưa chuột và chanh chủ yếu là nước và rất ít calo

Một vài sự kết hợp trái cây, thảo mộc và gia vị có thể bổ sung cho lối sống lành mạnh bằng cách cải thiện tiêu hóa, giảm viêm và kiểm soát lượng calo. Dưới đây là bốn công thức pha chế đồ uống dễ pha chế, được nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể giúp tăng cường khả năng đốt cháy chất béo tự nhiên của cơ thể, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố có lợi cho sức khỏe khác.

Dưa chuột, bạc hà, chanh

Dưa chuột và chanh chủ yếu là nước và rất ít calo. Thêm chanh sẽ giúp nước dễ uống hơn. Các nghiên cứu cho thấy uống nước trước bữa ăn có thể làm giảm lượng thức ăn nạp vào. Bạc hà đã được nghiên cứu về tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và có thể làm giảm đầy hơi và khó tiêu. Những tác dụng này tuy gián tiếp nhưng hữu ích trong việc kiểm soát vòng eo.

Cách pha chế: Lấy 500 ml nước, 4 đến 6 lát dưa chuột, vài lá bạc hà tươi và nước cốt nửa quả chanh. Khuấy đều và để ngấm trong 15–20 phút trước khi uống. Uống liên tục trong ngày, hoặc trước bữa ăn để tăng cảm giác no.

Uống 15-30 phút trước bữa ăn chính để giảm cơn đói, hoặc uống từng ngụm nhỏ trong ngày để thay thế đồ uống giàu calo.

Dứa, gừng, chanh

Gừng cho thấy sự gia tăng khiêm tốn trong quá trình sinh nhiệt và cải thiện thành phần cơ thể trong một số thử nghiệm . Dứa cung cấp bromelain với lợi ích chống viêm và tiêu hóa. Chanh thêm hương vị và vitamin C. Sự kết hợp này có thể cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi sau bữa ăn và tăng nhẹ lượng calo đốt cháy. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đây không phải là một phương thuốc kỳ diệu và sẽ chỉ mang lại hiệu quả khiêm tốn.

Công thức: Xay nhuyễn 1 cốc dứa tươi cắt miếng, 1 thìa cà phê gừng tươi nạo, nước cốt của nửa quả chanh và 1 cốc nước hoặc nước dừa. Lọc nếu muốn và uống lạnh.

Thưởng thức thức uống này vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện để tăng cường năng lượng nhẹ nhàng, hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất. Giữ khẩu phần vừa phải vì dứa có chứa đường trái cây tự nhiên.

Cần tây, táo xanh, rau mùi tây

Cần tây và táo nguyên quả cung cấp nước và chất xơ giúp tăng cảm giác no. Rau mùi tây bổ sung các vi chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, đồng thời có thể giúp cân bằng natri.

Cách làm: Xay nhuyễn 3 nhánh cần tây (cắt nhỏ), 1 quả táo xanh nhỏ (bỏ lõi), một nắm rau mùi tây và nửa cốc nước cho đến khi mịn. Uống ngay mà không cần lọc để giữ lại chất xơ, giúp no lâu hơn và cân bằng tiêu hóa.

Thưởng thức hỗn hợp này vào buổi sáng hoặc như một món giải khát giữa buổi chiều để kiềm chế cơn thèm ăn một cách tự nhiên.

Nghệ, sữa hạnh nhân

Curcumin từ nghệ có đặc tính kháng viêm. Các thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy việc sử dụng curcumin như một chất bổ sung có thể giúp giảm nhẹ cân nặng, chỉ số BMI và vòng eo. Sữa hạnh nhân có thể được dùng làm nền vì nó ít calo.

Cách làm: Làm ấm 1 cốc sữa hạnh nhân không đường và khuấy đều với một nửa thìa cà phê bột nghệ, một nhúm tiêu đen. Đun nhỏ lửa trong 2-3 phút, không đun sôi.

Thưởng thức thức uống này trước khi đi ngủ để thư giãn, hỗ trợ phục hồi và trao đổi chất qua đêm.

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng những thức uống này không phải là thần dược. Chúng là những sự kết hợp giàu dinh dưỡng, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, khi kết hợp với những thói quen lành mạnh thường xuyên. Quan trọng hơn, những hỗn hợp này có thể khuyến khích việc thay thế đồ uống có đường, nhiều calo bằng các lựa chọn tự nhiên, ít calo, có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Để thấy được kết quả thực sự, hãy kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, vận động, kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: thoibaonganhang.vn