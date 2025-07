4 học sinh Việt Nam đều đạt giải tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2025

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) th ư ờng đư ợc coi l à k ỳ thi quốc tế to àn di ện h àng đ ầu về khoa học tự nhi ên c ấp THPT tr ên toàn th ế giới, đ òi h ỏi kiến thức tổng hợp về to án - lý - hóa - sinh - môi tr ư ờng, c ùng các k ỹ n ăng ph òng thí nghi ệm c ơ b ản, trải rộng từ cấp ph ân t ử, c ơ th ể tới hệ sinh th ái và toàn sinh quy ển.