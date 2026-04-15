4 cầu thủ trẻ Thái Lan qua đời sau tai nạn thương tâm

Điều tra ban đầu cho thấy chiếc xe máy chở bốn thanh niên đang di chuyển từ thị trấn Chiang Khan về nhà ở Ban Tha Bom thì bị một chiếc xe bán tải tông mạnh tại một khúc cua. Xe bán tải đã kéo lê chiếc xe máy hơn 200m trước khi bốc cháy.

Vụ va chạm khiến những người trên xe máy bị văng ra nhiều hướng khác nhau. Ba người chết ngay tại chỗ, một người bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện. Tổng cộng có bốn người thiệt mạng trong vụ tai nạn này là Patarapong Kanyaprasit (14 tuổi), Pongpipat Srikhum (14 tuổi), Chawanakorn Budda (13 tuổi), Kittikun Budda (16 tuổi). Tất cả đều là những cầu thủ trẻ tài năng của địa phương.

Trang Facebook của Trường Mahathai Suksa Thabom đã đăng tải một thông điệp bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự mất mát này.

Báo cáo cho biết tài xế xe bán tải, ông Wutthichai (28 tuổi) bị chấn thương đầu và hiện vẫn đang nằm viện. Cảnh sát đã thẩm vấn ông, nhưng ông không thể khai mạch lạc do choáng váng và mất phương hướng, nói năng không rõ ràng.

Trong khi đó các điều tra viên từ Sở Cảnh sát Chiang Khan đã khám xét chiếc xe bán tải của ông Wutthichai và tìm thấy một vật thể khả nghi giống như ống đựng dụng cụ sử dụng ma túy trên sàn xe phía trước ghế lái. Họ đã thu giữ vật thể này làm bằng chứng để điều tra thêm.

