4 bí mật nên giữ kín ngay cả với người thân ruột thịt

Cổ nhân từng dạy: “Nói nhiều tất lỡ, phúc chẳng nên khoe”. Thực tế cho thấy, chia sẻ quá mức đôi khi không mang lại lợi ích gì, ngược lại có thể gây phiền toái, ảnh hưởng đến vận khí và sự yên ổn của gia đình. Trong góc nhìn truyền thống, có bốn điều quan trọng nhất định nên giữ kín, kể cả với những người ruột thịt.

Ảnh minh họa

Việc thiện làm để tích đức, không phải để khoe

Trong cuộc sống, ai rồi cũng từng làm việc tốt như ủng hộ người khó khăn, âm thầm giúp đỡ một người xa lạ hay đóng góp từ thiện. Nhiều người sau đó lại không kìm được, muốn chia sẻ với bạn bè, người thân để khoe niềm vui hoặc tìm kiếm sự công nhận.

Song trong quan niệm xưa, việc thiện không cầu báo nghĩa là làm điều tốt phải xuất phát từ tâm, chứ không phải để được tán thưởng. Nếu liên tục nhắc lại, việc thiện dễ bị pha lẫn tư lợi, phúc đức dần hao mòn.

Việc tốt giống như viên ngọc sáng, càng khoe càng dễ bị bụi bám, thậm chí bị người khác ghen ghét, thêu dệt điều xấu. Thay vì vậy, hãy để việc thiện trôi chảy như dòng nước, thầm lặng mà bền lâu. Khi ấy, phúc khí mới thật sự tích tụ để che chở cho tương lai.

Tiền bạc càng kín đáo càng vững vàng

Tiền là vấn đề nhạy cảm, dễ khơi dậy lòng tham và sự đố kỵ. Niềm vui vì có khoản thu nhập bất ngờ hay nỗi buồn khi thua lỗ, đều không nên vội vàng đem khoe hoặc than thở.

Nếu khoe khoang thành công, bạn có thể bị người khác dòm ngó, lợi dụng hoặc tìm cách vay mượn. Còn khi bộc bạch khó khăn tài chính, chẳng những bị coi thường mà còn trở thành đề tài bàn tán.

Người xưa tin rằng tài lộc là một dạng “khí vận” mà vận khí một khi bị rò rỉ, sẽ khó giữ được bền lâu. Giữ kín chuyện tiền bạc, sống giản dị và âm thầm tích lũy mới là cách để duy trì sự sung túc ổn định.

Kế hoạch tương lai nói ít làm nhiều

Ai cũng có những dự định riêng: học hành, công việc, hôn nhân, nhà cửa. Đó là những “hạt giống” trong tâm, cần được âm thầm nuôi dưỡng. Nếu nói ra quá sớm, dễ bị hoài nghi, gièm pha, khiến ý chí lung lay.

Ví dụ, một người quyết tâm giảm cân, vừa đặt mục tiêu đã vội khoe với bạn bè. Thay vì động viên, anh ta nhận lại những lời châm chọc, khuyên can, làm động lực tan biến.

Người xưa dạy: “Ý nghĩ chứa năng lượng, lời nói làm năng lượng tiêu tán”. Hãy để kế hoạch của bạn như mầm non giấu dưới đất, âm thầm bén rễ, đến khi trưởng thành mới công khai. Kết quả sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

Mâu thuẫn gia đình đóng cửa bảo nhau

Gia đình nào cũng có va chạm, vợ chồng cãi vã, cha mẹ – con cái bất đồng, mẹ chồng – nàng dâu xích mích. Nếu những chuyện ấy bị đem kể với người ngoài, tình hình thường trở nên nghiêm trọng hơn.

Có ba hệ quả dễ thấy:

Ngoại nhân thổi phồng, thêm mắm dặm muối, gieo hiềm khích.

Chính bạn vô tình dựng lên rào cản với người thân.

Lâu dần, gia đình mất đi sự an toàn, khó tìm lại được hòa khí.

Một cuộc cãi vã nhỏ của vợ chồng nếu bị cha mẹ hai bên xen vào, rất dễ biến thành mâu thuẫn lớn. Câu “Gia hòa vạn sự hưng” vẫn còn nguyên giá trị – mâu thuẫn chỉ nên giải quyết trong nội bộ bằng sự thấu hiểu và bao dung.

Sống ở đời biết khi nào nên nói, khi nào nên giữ lại chính là trí tuệ. Ít lời, nhiều hành động, phúc khí tự nhiên đến, cuộc sống cũng thêm thuận hòa, viên mãn.

Tác giả: T.Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn