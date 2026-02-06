34 trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ là lãnh đạo chủ chốt ở địa phương

TS Nguyễn Hải Long trình bày tại hội nghị - Ảnh: BTC

Sáng 6-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

TS Nguyễn Hải Long - Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu - nêu rõ các bước cơ bản trong quy trình bầu cử và nhấn mạnh các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền.

Ông thông tin theo cơ cấu, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Với số đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), số đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 người (56,6%).

217 đại biểu Trung ương sẽ được chia về các tỉnh, thành phố. Với 283 đại biểu địa phương, có 179 đại biểu, gồm các trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ).

Không chỉ có lãnh đạo MTTQ mà còn gồm đại diện Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động…, đại biểu đại diện cho các khối tôn giáo, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, khối viện - trường, doanh nghiệp…

Ông cho biết thêm, mỗi tỉnh sẽ có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn (bí thư/phó bí thư tỉnh, thành ủy).

34 địa phương sẽ có tổng số 55 phó trưởng đoàn, bởi bên cạnh tỉnh, thành phố chỉ có 1 phó trưởng đoàn, cũng có địa phương sau sáp nhập có 2-3 phó trưởng đoàn.

104 đại biểu địa phương còn lại là cơ cấu hướng dẫn do các địa phương giới thiệu.

Dự kiến ngày 22-3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6-4 để làm công tác nhân sự cùng với nội dung về xây dựng pháp luật.

Về điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử lần này, ông Long nhấn mạnh việc lần đầu tiên lập danh sách cử tri trên ứng dụng VNeID do Bộ Công an thực hiện.

Ông nói trước đây không tránh khỏi trường hợp một cử tri vừa được lập danh sách ở nơi sinh sống, vừa được lập danh sách ở nơi làm việc hiện tại. Còn với việc lập danh sách cử tri trên VNeID sẽ không có chuyện trùng lặp.

Tới đây, cử tri cũng chỉ cần mở ứng dụng VNeID sẽ xem được toàn bộ thông tin của ứng cử viên nơi mình sinh sống mà không phải đi tìm xem như trước đây.

Việc cập nhật dữ liệu bầu cử dự kiến cứ 2 tiếng/lần các tổ bầu cử sẽ cập nhật số cử tri đi bầu trên hệ thống.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai - Ảnh: BTC

Tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, ưu tiên đại biểu trẻ

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nêu rõ một đổi mới quan trọng là rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15-3 - sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày.

Bên cạnh đó cũng điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh lần đầu tiên có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, theo bà Đinh Thị Mai nhấn mạnh việc lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị.

Trong đó, không giới thiệu, không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hay những người đang bị thanh tra, kiểm tra, bị cấp có thẩm quyền kết luận không trung thực…

Bà nêu rõ yêu cầu bảo đảm hợp lý số đại biểu công tác tại các cơ quan đảng, lực lượng vũ trang, MTTQ và tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách; ưu tiên hợp lý đại biểu trẻ, trí thức, nhà khoa học…

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ