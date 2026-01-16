Giới thiệu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ông Trần Sỹ Thanh - Ảnh: UBKT Trung ương

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ý kiến cử tri đánh giá ông Trần Sỹ Thanh có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đã giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại Bộ Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, Bắc Giang, Lạng Sơn, Ban Kinh tế Trung ương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, TP Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV).

Việc giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm trọng trách của người đại biểu Quốc hội.

Đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của cơ quan, đơn vị với sự đóng góp quan trọng của cá nhân ông vào hoạt động Quốc hội khóa XVI nhằm xây dựng các chính sách pháp luật và quyết nghị các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại đây, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn.

Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến Quốc hội.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trước đó, 100% cử tri của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Hoàng Văn Tuyên, Vụ trưởng Vụ Chính sách, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ