34 tác phẩm đạt giải Giải Báo chí Nghệ An năm 2025

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải

Cách đây 101 năm, ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc trong các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong khói lửa chiến tranh hay trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, những người làm báo luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với tỉnh Nghệ An, báo chí không chỉ là kênh thông tin quan trọng mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong quá trình xây dựng và phát triển. Mỗi công trình hoàn thành, mỗi mô hình hay, cách làm hiệu quả, mỗi tấm gương được phát hiện, cổ vũ và lan tỏa đều có dấu ấn thầm lặng nhưng rất quan trọng của những người làm báo. Từ đó góp phần phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đồng thời phát hiện, phản ánh những bất cập, vấn đề phát sinh từ thực tiễn, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Quang cảnh Lễ trao Giải Báo chí và Gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

06 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều dấu ấn; giáo dục tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu về số lượng học sinh giỏi quốc gia; công tác an sinh xã hội được quan tâm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chăm lo, củng cố; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đạt được những thành tựu đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, còn có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 20 năm tổ chức, Giải Báo chí Nghệ An tiếp tục khẳng định là sân chơi nghề nghiệp uy tín, nơi hội tụ tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ.

Các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát những vấn đề lớn của tỉnh và đất nước; phản ánh sinh động tiến trình chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế xanh, cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tác phẩm đi sâu khai thác các vấn đề dân sinh, giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển vùng miền núi, biên giới; đồng thời phản ánh những trăn trở, thách thức về môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống.

Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành và Giám đốc Báo và PTTH Nghệ An Trần Minh Ngọc trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam" của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp báo chí

Điều đáng trân trọng là đằng sau mỗi tác phẩm không chỉ là sự sắc sảo về nghiệp vụ, mà còn là tình yêu quê hương, sự đồng cảm với đời sống Nhân dân và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Nhiều nhà báo, phóng viên đã không quản khó khăn, bền bỉ bám sát cơ sở, có mặt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới để ghi lại những câu chuyện chân thực, giàu sức thuyết phục và lay động lòng người.

Các tác giả, nhóm tác giả với 34 tác phẩm được vinh danh hôm nay là những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cách mạng. Giải thưởng được trao không chỉ ghi nhận thành quả lao động nghiêm túc, mà còn lan tỏa cảm hứng nghề nghiệp, khơi dậy khát vọng cống hiến và tiếp tục giữ lửa đam mê trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng và những thành tích mà các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, đội ngũ người làm báo đã đạt được trong thời gian qua

Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng tỉnh với tinh thần khách quan, trách nhiệm, xây dựng và nhân văn.

Báo chí cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương tiêu biểu. Đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp và khát vọng phát triển của quê hương Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An luôn mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, góp sức để thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, phát triển, xứng đáng với mong muốn, kỳ vọng của Bác Hồ: Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc.

Về phía cấp ủy, chính quyền tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên hoạt động đúng quy định, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Chứng nhận và hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Nhất

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Ngọc Kim Nam trao Chứng nhận và hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Nhì

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa trao Chứng nhận và hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Ba

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành trao Chứng nhận và hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Khuyến khích

03 tác phẩm đạt giải Nhất: - Loạt bài: Nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn, xóm, bản - Xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc (4 kỳ) – Tác giả: Khánh Ly, Thanh Phúc, Thanh Lê - Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. - Loạt bài: "Phép thử" chính quyền 2 cấp (5 kỳ) – Tác giả: Hoàng Lam – Báo Dân trí. - Phim tài liệu: Mái ấm nghĩa tình và trách nhiệm - Tác giả: Khánh Ly, Lang Linh, Minh Tân, Thanh Nga - Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 06 tác phẩm đạt giải Nhì: - Loạt bài: Kinh tế tuần hoàn - chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu (4 kỳ) - Tác giả: Châu Lan, Thanh Phúc, Quang An - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Loạt bài: Đêm trắng ở rốn lũ (3 kỳ) - Tác giả: Anh Ngọc - Tạp chí Đời sống và Pháp luật. - Phóng sự ảnh: Đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại gần 3,500 tỷ đồng ở Nghệ An và sức mạnh đoàn kết vô gia - Tác giả: Nguyễn Văn Tý - Thông tấn xã Việt Nam. - Loạt bài: Hoàn thiện chính sách tháo nút thắt cho bảo hiểm nông nghiệp (4 kỳ) - Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Thị Phú Hương - Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. - Loạt bài: Đại đoàn kết - Mạch nguồn sức mạnh dân tộc - Tác giả: Gia Ân, Trung Thành, Thanh Trà - Báo Công lý. - Nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông miền Tây sau mưa lũ - Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Giang, Lê Thị Thu Hiền - Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 11 tác phẩm đạt giải Ba: - Loạt bài: Chuyện những người giữ rừng ở Bắc Trường Sơn (5 kỳ) - Tác giả: Nguyễn Đình Phượng, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Minh, Phạm Minh Thư - Báo Nhân dân. - Loạt bài: Sống chung với lũ dữ - Từ thực tiễn ở Nghệ An đến bài học quốc gia (3 kỳ) - Tác giả: Trần Hoài, Lê Anh Tần, Hoàng Xuân Trình, Trần Minh Tú, Hoàng Hoa Lê - Báo Quân đội nhân dân. - Ký: Quỳnh Lưu, mạn đông, mấy vòng cung biển - Tác giả: Nguyễn Ngọc Lợi - Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam. - Loạt bài: Giảm thiểu rác thải nhựa: Thay đổi thói quen, kiến tạo tương lai xanh (4 kỳ) - Tác giả: Thanh Huyền, Diệp Thanh - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Loạt bài về du lịch Nghệ An (5 kỳ) - Tác giả: Võ Minh Quang - Báo Tuổi trẻ Thủ đô. - 300m2 đất giá báo 3 tỉ nhưng phải đóng thuế gần 14,5 tỉ đồng - Tác giả: Nguyễn Khánh Hoan - Báo Thanh Niên. - Loạt bài: Khi chính sách giảm nghèo không còn trên giấy (5 kỳ) - Tác giả: Bùi Ánh - Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường. - Thiếu cán bộ, khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở miền núi - Tác giả: Kim Thoa, Sơn Hiếu, Thu Hiền, Thanh Nga - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Phóng sự: Không an cư, khó lạc nghiệp - Tác giả: Huy Nhâm, Phan Giang, Trung Hiếu - Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Qùy Hợp. - Chương trình phát thanh tổng hợp: Những nữ đầu tàu ở vùng cao Nghệ An - Tác giả: Ngọc Hà, Thái Sơn, Thu Hiền - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Chương trình phát thanh tổng hợp: Chuyện của những nông dân "5 mới" - Tác giả: Ngọc Hà, Thái Sơn, Nguyễn Hương - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. 14 tác phẩm đạt giải Khuyến khích: - Ký: Lời thề giữa rừng Ao Tiên - Tác giả: Lang Đình Tiệp - Báo Nông nghiệp và Môi trường. - Ký: Ấn tượng Việt Nam trong lòng một người bạn Đức - Tác giả: Lê Nhung - Tạp chí Sông Lam. - Loạt bài: Giáo viên, học trò vùng lũ vượt khó bước vào năm học mới (3 kỳ) - Tác giả: Nguyễn Viết Lam - Báo Biên phòng. - Loạt bài: Nâng cao đời sống nhân dân (3 kỳ) - Tác giả: Hồ Minh Quân - Báo Quân khu 4. - Phóng sự ảnh: Vượt núi, băng sông mang dịch vụ công vào tận bản - Tác giả: Thành Cường, Thành Chung - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Loạt bài: Ngành giáo dục Nghệ An thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp (5 kỳ) – Tác giả: Hồ Lài - Báo Giáo dục và Thời đại. - Loạt bài: Nghệ An lên hạng kinh tế (5 kỳ) - Tác giả: Ngọc Tuân - Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp. - Loạt bài: Chủ trương đúng, cuộc sống đổi thay ở vùng cao Nghệ An (5 kỳ) - Tác giả: Thu Hiền - Báo Tiền phong. - Loạt bài: Lỗ hổng quản lý, kiểm soát xe "hai khúc" biển kiểm soát Lào (3 kỳ) - Tác giả: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Hữu Quyết - Thông tấn xã Việt Nam. - Phóng sự: Mệnh lệnh từ trái tim - Tác giả: Phạm Thủy, Vương Linh - Công an tỉnh Nghệ An. - Phóng sự: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, quyết tâm đưa Nghệ An thành cực tăng trưởng tầm quốc gia - Tác giả: Khánh Ly, Kim Hoa, Lang Linh, Thùy Linh, Thu Hiền - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Phóng sự: Phật giáo vun đắp tình hữu nghị Việt Lào - Tác giả: Phương Thúy, Lê Mai, Lê Trang, Duy Khánh, Thanh Thảo, Đình Tuấn - Báo và Phát thanh - Truyền hình Nghệ An. - Phóng sự: Giữ đất, giữ kỷ cương - dấu ấn Đảng cơ sở Tân Mai - Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Thị Thiêm, Võ Thị Vân Anh - Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Mai. - Phóng sự: Chuyện ở xứ đạo An Yên - Tác giả: Văn Hậu (Công an tỉnh Nghệ An); Trần Hoa (Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Nghi Lộc); Thanh Nga (Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đông Lộc).

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn