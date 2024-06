34 tác phẩm đạt Giải Báo chí Nghệ An năm 2023

04 tác phẩm đạt giải Nhất: 1. Phóng sự báo in 5 kỳ về Kinh tế xanh – Xu thế tất yếu” của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thị Phú Hương, Ngô Quang An, Báo Nghệ An. 2. Phóng sự 5 kỳ Báo điện tử “Một thập niên bỏ nội trú trong trường THPT huyện vùng cao – Đã đến lúc thay đổi” của nhóm tác giả Ngô Nhật Lân – Đào Xuân Tuấn, Báo Nghệ An. 3. Ký sự Truyền hình 5 tập “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Anh Đào, Nguyễn Hưng, Lang Linh, Sơn Hiếu, Hồng Dên, Thanh Huyền, Đài PTTH Nghệ An. 4. Phóng sự Truyền hình 3 kỳ “Hệ lụy từ nạn tảo hôn ở miền núi Nghệ An” của nhóm tác giả Bùi Thọ, Kim Ngân, Phạm Gái, Đài PTTH Nghệ An. 06 tác phẩm đạt giải Nhì: 1. Phóng sự Báo in 3 kỳ“Dấu ấn thu hút đầu tư FDI ở Nghệ An” của tác giả Lê Văn Giáp, Tạp chí Đời sống và Pháp luật. 2. Phóng sự 3 kỳ Báo in "Khích lệ sự cống hiến của cán bộ cấp thôn, bản” của các tác giả Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hoài Thu, Báo Nghệ An. 3. Phóng sự 4 kỳ Báo điện tử “Nghịch lý cam Vinh” của các tác giả Trần Thị Châu Lan – Nguyễn Xuân Hoàng, Báo Nghệ An. 4. Phóng sự 4 kỳ Báo điện tử “Nhọc nhằn tiếp cận chính sách lớn” của tác giả Phạm Việt Khánh, Báo Nông nghiệp Việt Nam. 5. Phim tài liệu “Những cử nhân ở rẫy” của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Lang Linh, Nguyễn Hưng, Bá Rê, Đài PTTH Nghệ An. 6. Phóng sự phát thanh “Gieo hạt vàng nơi vùng phên dậu” của tác giả Đậu Lê Khánh Hiền, Trung tâm VHTT&TT huyện Tương Dương. 10 tác phẩm đạt giải Ba: 1. Phóng sự 4 kỳ Báo in“Hiểm họa mang tên “bụi phổi” ” của tác giả Tiến Hùng, Báo Nghệ An. 2. Phỏng vấn Báo in “Vinh, những mảnh ghép đã và cần có để trở thành một đô thị đa văn hóa” của các tác giả Đào Thị Thúy Hoa, Phạm Xuân Cần, Tạp chí Sông Lam. 3. Phóng sự 2 kỳ Báo in “Những mùa cói cuối cùng ở xứ Nghệ” của tác giả Thu Hiền, Báo Tiền phong. 4. Phóng sự 5 kỳ Báo điện tử “Phản ánh vi phạm đất đai tại các xưởng chế biến ở Quỳ Hợp” của nhóm tác giả Xuân Thống, Văn Thanh, Báo Thanh tra. 5. Phóng sự 5 kỳ Báo điện tử“Trường Sa kiên cường nơi đầu sóng của tác giả Nguyễn Tiến Đông, Báo Nghệ An. 6. Phóng sự 3 kỳ Báo điện tử “Ngàn mái nhà ấm tình biên giới” của tác giả Hoàng Lam, Báo Dân trí. 7. Phóng sự truyền hình“Nhiều vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường và Tổng đội TNXP” của nhóm tác giả Nguyễn Toàn, Duy Thanh, Thanh Nga, Nguyễn Thúy, Đài PTTH Nghệ An. 8. Phim tài liệu “Bảo tồn văn hóa phi vật thể ở Nghệ An” của các tác giả Nguyễn Bá Thăng, Nguyễn Lâm Sơn, Thanh Hữu, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. 9. Phóng sự truyền hình"Người giữ lửa ở xứ đạo Đồng Vong” của nhóm tác giả Trần Hoa, Thanh Nga, Trung tâm VHTT&TT huyện Nghi Lộc. 10. Chương trình phát thanh tổng hợp “Những người đưa thức quà quê vươn xa” của nhóm tác giả Ngọc Hà, Thái Sơn, Nguyễn Hưng, Đài PTTH Nghệ An.