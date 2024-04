3 trận đấu nào áp dụng VAR ở vòng 15 V-League?

Trận Nam Định tiếp đón Bình Định trên sân Thiên Trường ở vòng 15 áp dụng công nghệ VAR.

Vừa qua, V-League 2023/24 đã chính thức trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước sau quãng nghỉ để đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Khép lại vòng 14, Thép Xanh Nam Định vẫn vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 32 điểm. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về CLB Bình Dương (26 điểm) và CLB Công an Hà Nội (25 điểm).

3 vị trí cuối bảng xếp hạng hiện tại vẫn đang thuộc về các câu lạc Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa FC.

Dự kiến, vòng 15 V-League 2023/24 sẽ diễn ra trong 2 ngày 4/4 và 5/4. 5 cặp đấu sẽ so tài trong ngày 4/4 trong khi 2 cặp đấu còn lại thi đấu vào ngày 5/5.

Theo thông báo, sẽ có 3 trận đấu ở vòng đấu này được áp dụng công nghệ VAR. Đầu tiên là trận đấu giữa CLB Công An Hà Nội và CLB Sông Lam Nghệ An diễn ra vào lúc 19h15 ngày 4/4 trên sân Hàng Đẫy. Người cầm còi màn so tài này là trọng tài Mai Xuân Hùng.

Trận đấu thứ 2 được đề xuất áp dụng VAR là cặp đấu giữa Nam Định tiếp đón Bình Định vào lúc 18h00 hôm 5/4 trên sân Thiên Trường do trọng tài Hoàng Thanh Bình điều khiển.

Cuối cùng áp dụng VAR là cặp đấu giữa CLB Hải Phòng vs CLB Đông Á Thanh Hóa diễn ra vào lúc 19h15 (5/4) trên sân Lạch Tray do trọng tài Nguyễn Trung Kiên điều khiển.

Vòng 15 V-League 2023/24 còn có các cặp đấu hấp dẫn như: Quảng Nam FC-LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương-Thể Công Viettel, Khánh Hòa FC-Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh-Hà Nội.

Theo thông báo, sau vòng 15, V-League 2023/24 sẽ tiếp tục bị ngắt quãng để phục vụ U23 Việt Nam thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5.

Dự kiến, V-League 2023/24 sẽ trở lại vào ngày 3/5 với loạt trận vòng 16. Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 cũng tạm dừng sau vòng 14 ngày 5/4 và tái khởi động từ ngày 4/5 với vòng 15.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn