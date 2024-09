3 sai lầm khi dùng kem dưỡng thể

Thoa kem dưỡng thể giúp làn da cơ thể luôn tươi trẻ và mịn màng. Ảnh minh họa: Olly/Pexels.

Thoa kem dưỡng thể là bước không thể thiếu để nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đang sử dụng chúng đúng cách.

Nhiều người thường mắc phải những sai lầm tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến da mất đi độ ẩm, dễ kích ứng hoặc không hấp thụ được dưỡng chất. Từ việc thoa quá ít đến chọn sai sản phẩm, tất cả đều có thể làm giảm hiệu quả của kem dưỡng.

Dưới đây, Who What Wear trò chuyện với Naissan O. Wesley, bác sĩ da liễu của trung tâm chăm sóc da Skin Care and Laser Physicians of Beverly Hills (Mỹ), để tìm hiểu cách thoa kem dưỡng thể hiệu quả.

Lưu ý khi thoa kem dưỡng thể

Thoa kem dưỡng thể là bước đơn giản nhưng thiết yếu trong quá trình chăm sóc da. Chúng ta nên thoa chúng hàng ngày, đặc biệt là trong vòng 3-5 phút sau khi tắm để khóa ẩm và giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ bởi xà phòng hay chất tẩy rửa.

Một điều đáng ngạc nhiên về kem dưỡng thể là vai trò của chúng trong việc chống lão hóa. Trong khi nhiều người thường tập trung vào kem dưỡng mắt, serum và kem dưỡng ẩm cho mặt, kem dưỡng thể cũng không kém thiết yếu để duy trì làn da trẻ trung, săn chắc.

Da khô có xu hướng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, vì vậy các thành phần dưỡng ẩm trong kem dưỡng có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của chúng.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong kem dưỡng có thể phục hồi tổn thương do ánh nắng mặt trời và môi trường. Trong khi đó, loại có chứa thành phần peptide có khả năng kích thích sản xuất collagen, giúp làn da khỏe mạnh và mịn màng.

Tần sần sử dụng kem dưỡng còn phù thuộc vào khí hậu nơi mỗi người sinh sống. Ảnh minh họa: Armin Rimoldi/Pexels.

Về những lưu ý khi bôi kem dưỡng thể, bác sĩ Wesley cho hay chúng ta có thể sử dụng thường xuyên tùy ý thích, miễn là chúng ta không có làn da dễ bị mụn và kem dưỡng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Thêm vào đó, bất kể mọi người có làn da trưởng thành hay không, tần suất sử dụng kem dưỡng ẩm sẽ phụ thuộc vào khí hậu vì những người sống ở nơi lạnh, khô và gió có thể cần bổ sung độ ẩm nhiều hơn. Các yếu tố cần chú ý khác bao gồm tiếp xúc với nước cứng và xà phòng và bất kỳ tình trạng da tiềm ẩn nào như bệnh chàm hoặc rối loạn tuyến giáp.

Theo bác sĩ Wesley, đối với những ai có da khô, trưởng thành, thoa kem dưỡng da vào buổi sáng và buổi tối là phù hợp, đặc biệt là sau khi tắm. Ngoài ra, đối tượng này nên chọn loại dưỡng thể đặc kem hơn thay vì loại nhẹ và nhiều nước.

Sai lầm khi dùng kem dưỡng thể

Mặc dù việc sử dụng kem dưỡng thể có vẻ đơn giản, mọi người vẫn có thể mắc phải một số sai lầm như sau:

Thoa không đủ

Bác sĩ Wesley cho hay mọi người đừng nên quá tiết kiệm với kem dưỡng thể. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải đổ toàn bộ kem dưỡng lên cơ thể. Nhưng chúng ta cũng nên hào phóng với lượng kem được sử dụng để đảm bảo da đủ ẩm.

Không thoa đều khắp cơ thể

Nhiều người thường chỉ thoa kem dưỡng thể ở phần thân trên mà quên mất đôi chân. Mọi người hãy đảm bảo rằng mình đang dưỡng ẩm cho toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân, để làn da luôn mịn màng và đủ ẩm.

Để kem dưỡng thể phát huy hiệu quả, mọi người cần dùng đúng loại, đủ liều lượng và thoa đều khắp cơ thể. Ảnh minh họa: Olly/Pexels.

Kem dưỡng thể không đủ ẩm

Mọi người cần lựa chọn sản phẩm dưỡng thể phù hợp phụ thuộc vào loại da và nhu cầu của mình. Hãy ưu tiên những loại chứa dinh dưỡng, vitamin và thành phần giúp duy trì độ ẩm lâu dài cho da. Bác sĩ Wesley gợi ý dùng những kem dưỡng có thành phần tự nhiên và hạn chế các chất không cần thiết.

Những loại kem đặc hoặc kem dưỡng pha dầu dưỡng thường mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tốt hơn so với các loại kem dưỡng nước dễ bay hơi. Các thành phần như bơ hạt mỡ, dầu ép lạnh, dầu hạt lưu ly, và các axit béo như ceramides có khả năng bảo vệ và phục hồi hiệu quả hàng rào độ ẩm cho da.

