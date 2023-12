3 nghệ sĩ chật vật lấy lại danh tiếng trong năm 2023

Ca sĩ Hiền Hồ: Ra nhiều MV nhưng vẫn bị “tẩy chay”

Cuối tháng 3/2022, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ thân mật bên một doanh nhân đã có gia đình. Ca sĩ sinh năm 1997 giữ im lặng khi dư luận bủa vây. Một tháng sau, cô lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân nhưng không được nhiều khán giả chấp nhận.

"Em cảm thấy vô cùng có lỗi, thất vọng với chính bản thân mình vì những chuyện đang xảy ra. Em là ca sĩ tự do, trong công việc chỉ có em và anh quản lý hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi bị biến cố như vậy, em đã quá suy sụp khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng hết tất cả tài khoản mạng xã hội để khép kín mình lại" - Hiền Hồ từng chia sẻ.

Trong năm 2023, Hiền Hồ liên tục làm mini show, ra MV và các dự án mới nhưng không nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Nhiều show diễn của cô bị huỷ bỏ hoặc đã lên lịch nhưng vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả.

Đến mới đây, chỉ còn vài ngày nữa sẽ khéo lại năm 2023 bước sang năm 2024, Hiền Hồ lại có những chia sẻ, tâm sự thẳng trên trang cá nhân về scandal và quãng thời gian chật vật của mình.

Nhắc về quá khứ, giọng ca sinh năm 1997 tâm sự: “Những hành động, suy nghĩ sai lầm, lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm”.

Hiền Hồ chiêm nghiệm: “Những sự nuông chiều, chăm sóc đã khiến mình tưởng đó là một tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho một cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào. Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng, sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá”.

Nhìn lại những gì đã qua, Hiền Hồ thừa nhận bản thân xứng đáng để nhận "cú tát" thật đau. Nữ ca sĩ xem đó là thời điểm để chỉnh đốn lại tác phong, từ đó hoàn thiện hơn.

Jack: Chưa thể làm hài lòng khán giả

Jack - Thiên An bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Jack bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái.

Ngay lập tức, Jack bị phần đông cư dân mạng chỉ trích nặng nề. Trước sức ép của dư luận, nam ca sĩ đã lên tiếng trên trang cá nhân. Tuy nhiên trong tâm thư xin lỗi, ngoài phân trần chuyện tình cảm, nam ca sĩ “xin lỗi cả thế giới” - trừ Thiên An và con gái ruột - hai nhân vật được coi là nạn nhân chính trong vụ lùm xùm này khiến khán giả càng bức xúc.

Scandal khiến Jack chật vật trong sự nghiệp. Điển hình như khi tham gia Running Man Vietnam, NSX đã cắt cảnh có sự xuất hiện của nam ca sĩ.

Tháng 7/2022, Jack tung MV mang tên Ngôi sao cô đơn cũng gây tranh cãi vì nghi vấn âm nhạc giống Blinding lights của ca sĩ The Weeknd trong khi nội dung tương đồng cảnh phim nổi tiếng của Tây Ban Nha Money heist (Phi vụ triệu đô).

Năm 2023, Jack phát hành MV Từ nơi tôi sinh ra có sự xuất hiện của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Lionel Messi. Thời điểm đó có tin Jack chi 60 tỷ đồng để gặp Messi ở Pháp. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra đây là con số không có thật và mục đích cuộc gặp gỡ không phải như anh từng chia sẻ.

Đã gần qua năm 2023, tên tuổi của Jack vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc dù nam ca sĩ đã tích cực hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm mới.

Diễn viên Hồng Đăng: Nghỉ việc ở Nhà hát kịch, từ bỏ nghiệp diễn

Không ồn ào như Hiền Hồ hay Jack, sau scandal ở Tây Ban Nha, diễn viên Hồng Đăng chọn "im lặng là vàng”, cũng không xuất hiện trước truyền thông.

Được biết, diễn viên Hồng Đăng cũng đã nghỉ việc ở nhà hát kịch, từ bỏ nghiệp diễn. Thời gian gần đây, Hồng Đăng tỏ ra thảnh thơi, an yên trên mạng xã hội và ám chỉ về cuộc sống thoải mái, không áp lực sau khi hết làm người nổi tiếng. Nhiều khán giả tiếc nuối về sự thay đổi của một nam diễn viên từng là “nam thần màn ảnh Việt”.

Hiền Hồ, Jack hay diễn viên Hồng Đăng… chỉ là một trong nhiều nghệ sĩ vướng ồn ào đời tư thời gian vừa qua. Nếu như các năm trước đây, dù tai tiếng, nghệ sĩ vẫn dễ dàng hoạt động nghệ thuật thì hiện tại đã khác.

Khán giả giờ đây đã không còn dễ dãi chấp nhận những lỗi lầm của nghệ sĩ nữa. Họ sẵn sàng lên án mạnh mẽ, tẩy chay quyết liệt với những ai không tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng khán giả. Chình vì thế, để sống xứng đáng với danh xưng "nghệ sĩ", mỗi người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ phải thận trọng hơn trong từng hành động của mình

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn