3 cầu thủ Việt kiều đang thử việc ở Hà Tĩnh gồm những ai?

Hồng Lạc Lương Thanh là một trong 3 cầu thủ Việt kiều đang thử việc ở Hà Tĩnh

Cầu thủ đầu tiên là Hồng Lạc Lương Thanh, sinh năm 2006, mang hai dòng máu Đức – Việt Nam. Lương Thanh hiện thuộc biên chế của Jahn Regensburg II ở Đức và có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi hàng phòng ngự như hậu vệ trái, trung vệ hoặc hậu vệ phải. Với chiều cao 1,83 m, anh sở hữu lợi thế thể hình cùng khả năng tranh chấp và không chiến tốt. Cầu thủ 19 tuổi được đánh giá cao ở tư duy chơi bóng, khả năng đọc tình huống cũng như sự linh hoạt trong vai trò phòng ngự.

Cầu thủ thứ hai được đội bóng núi Hồng trao cơ hội là hậu vệ Ian Mai. Anh sinh năm 2004, mang hai dòng máu Mỹ – Việt Nam. Ian trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá Mỹ, từng khoác áo học viện LAFC và San Diego Loyal trước khi chuyển sang châu Âu thi đấu cho FC Ordino (Andorra).

Ian Mai mang hai dòng máu Mỹ - Việt Nam

Sở hữu chiều cao 1,78 m cùng nền tảng thể lực tốt, Ian Mai phù hợp với mẫu hậu vệ biên hiện đại. Không chỉ chơi tốt ở hành lang phải, cầu thủ này còn có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái hoặc tiền vệ cánh, nhờ khả năng lên công về thủ liên tục.

Gương mặt còn lại là tiền đạo Kalvin Luong, sinh năm 2002 mang hai dòng máu Pháp – Việt Nam. Kalvin cao 1,81 m, thuận chân phải và có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công như tiền đạo cắm, hộ công hoặc dạt cánh. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng chọn vị trí, dứt điểm nhanh, làm tường và hỗ trợ không chiến.

Kalvin Luong là gương mặt Việt kiều đang thử việc ở đội bóng núi Hồng

Việc thử nghiệm cùng lúc ba cầu thủ Việt kiều cho thấy định hướng mở rộng nguồn lực của Hà Tĩnh. Mùa giải 2024/25, đội bóng này từng sở hữu hai cầu thủ Việt kiều là Adou Minh và Lê Viktor. Tuy nhiên, sau khi Adou Minh chuyển sang CLB Công an Hà Nội ở mùa 2025/26, Hà Tĩnh hiện chỉ còn lại Lê Viktor. V.League 2025/26, Hà Tĩnh cán đích ở vị trí thứ 8.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn