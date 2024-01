27 vụ TNGT liên quan đến học sinh, khiến 15 em tử vong tại Nghệ An

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân được UBND tỉnh Nghệ An chỉ ra là do chính quyền một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) nói chung và bảo đảm ATGT trong lứa tuổi học sinh nói riêng; công tác tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trong lứa tuổi học sinh chưa được quan tâm đúng mức;

Việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa chặt chẽ, trách nhiệm từng chủ thể chưa được phát huy đầy đủ; việc xử lý các thông tin tiêu cực trên không gian mạng còn nhiều bất cập, vẫn còn nhiều nội dung thiếu chuẩn mực, cổ xúy cho vi phạm, nhất là đua xe, lạng lách, đánh võng... tác động lớn đến lứa tuổi học sinh, nhưng chưa được xử lý kịp thời; còn nhiều bất cập về tổ chức giao thông tại một số khu vực trường học nhưng chưa được khắc phục; việc quản lý chất lượng một số loại phương tiện và hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh còn thiếu chặt chẽ...

Để triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về TTATGT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, qua đó hình thành ý thức, nhận thức tạo thói quen, văn hóa chấp hành giao thông của mọi người khi còn là học sinh.

Tổ chức rà soát về hạ tầng giao thông tại các tuyến đường có trường học trên địa bàn; bổ sung các thiết bị phụ trợ bảo đảm ATGT, kịp thời giải quyết các bất cập, hạn chế. Nhân rộng, duy trì hoạt động các mô hình hay trong công tác bảo đảm TTATGT tại các trường học trên địa bàn, nhất là mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "Đội thanh niên tình nguyện", "Đội cờ đỏ", "Xếp hàng đón con"...

Thường xuyên phối hợp với các nhà trường kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh; chủ động làm việc với phụ huynh học sinh để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý không để học sinh vi phạm về TTATGT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với không gian mạng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các thông tin tác động tiêu cực đến học sinh...

UBND tỉnh Nghệ An lưu ý các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, thị xã phải luôn xác định công tác đảm bảo TTATGT cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm TTATGT, vừa có tính cấp bách trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững tỉnh Nghệ An.

