Các địa phương có TNGT gia tăng trong 9 tháng đầu năm nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, khảo sát các bất cập trong tổ chức giao thông mà các địa phương đã kiến nghị để khắc phục, sửa chữa hoặc kiến nghị đơn vị chức năng khắc phục, sửa chữa; rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; điều chỉnh hợp lý các điểm dừng xe buýt, nhà chờ xe buýt, điểm đón trả khách trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh sơ kết đánh giá toàn diện kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về công tác giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, để xác định cụ thể các vấn đề còn tồn tại và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục chỉ đạo trong thời gian tới.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT); phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã tuần tra kiểm soát xử lý phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm; hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến thủy nội địa tại các địa phương; xử lý vi phạm đối với người và phương tiện qua đường ngang, lối đi tự mở trên đường sắt được an toàn. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho nhiều đối tượng, vùng miền. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ tình trạng ùn ứ phương tiện xe đầu kéo chở quặng đi qua khu vực cửa khẩu Nậm Cắn thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Điện lực Nghệ An phối hợp chặt chẽ với các địa phương để di dời các cột điện nằm trong hành lang ATGT có ảnh hưởng trực tiếp đến ATGT trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh đề nghị Khu quản lý đường bộ II phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT và các vấn đề còn tồn tại, bất cập trên các tuyến Quốc lộ theo kiến nghị của các địa phương, đề nghị của Thường trực Ban ATGT tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại đã được Đoàn kiểm tra nêu trong kết luận của các Đoàn, báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/12/2023; UBND các huyện có TNGT gia tăng trong 9 tháng đầu năm nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân gia tăng TNGT. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân với hình thức, nội dung đa đạng, phong phú và thường xuyên được đổi mới. Chỉ đạo UBND cấp xã phát huy vai trò của các Đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tuyệt đối không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè; phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Các địa phương rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra để có biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị cơ quan, cấp có thẩm quyền có kế hoạch khắc phục. Tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường huyện, đường xã, đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh trên địa bàn quản lý. Khảo sát cập nhật các điểm bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn để khắc phục, sửa chữa hoặc kiến nghị đơn vị chức năng khắc phục, sửa chữa. Thống kê cụ thể các trường hợp vi phạm hành lang giao thông chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để, đề ra giải pháp xử lý trong thời gian tới; tăng cường xử lý các trường hợp cố tình lấn chiếm hành lang ATGT và xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý các vi phạm về bảo đảm ATGT đường thủy nội địa, có các biện pháp hiệu quả để xử lý dứt điểm việc khai thác cát, sỏi trái phép, đăng đáy khai thác thủy sản, phương tiện nuôi trồng thủy sản hoạt động lấn chiếm luồng thủy nội địa. Phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt bố trí người cảnh giới tại các lối đi tự mở là điểm tiềm ẩn TNGT. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản đảm bảo trật tự ATGT tại các khu dân cư dọc theo các tuyến đường sắt. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động vận tải, đặc biệt là các hoạt động vận tải tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT trên địa bàn. Các địa phương đang còn tình trạng xe máy kéo không có giấy đăng ký, xe công nông, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thì phải xử lý dứt điểm không để tồn tại tình trạng trên, nếu địa phương nào để TNGT xảy ra liên quan đến xe tự chế, xe máy kéo thì người đứng đầu của địa phương đó phải chịu trách nhiệm…

9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 127 vụ TNGT, làm chết 85 người, bị thương 90 người, hư hỏng 78 xe ô tô, 112 xe mô tô, 02 xe máy điện, 07 phương tiện khác. Tuy nhiên, có 06 địa phương gia tăng TNGT so với cùng kỳ năm trước (Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Đô Lương và thị xã Thái Hòa). Theo Báo cáo số 286/ATGT của Thường trực Ban ATGT, tổng hợp đánh giá của Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2023, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, vi phạm còn xẩy ra nhiều. Công tác quản lý Nhà nước ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; nhiều vấn đề bất cập tồn tại chưa được chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đạt kết quả chưa cao, vi phạm còn xẩy ra nhiều, công tác chống tái lấn chiếm chưa hiệu quả, thậm chí tại một số tuyến phố, tuyến đường còn diễn ra phổ biến.

