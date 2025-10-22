24 người chuyển giới tự tử tập thể

Khoảng 24 người chuyển giới đã uống chất tẩy sàn trong một vụ tự tử tập thể xảy ra tại Dera Nandlalpura vào tối 14/10, trong bối cảnh họ đang tiến hành một cuộc biểu tình. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện MY, nơi các bác sĩ xác nhận họ đã thoát nguy hiểm.

Nguyên nhân dẫn tới hành động này chưa được làm rõ. Cuộc biểu tình nổ ra chỉ vài giờ sau khi một vụ việc liên quan đến vụ việc một người đàn ông tự xưng là nhà báo, bị cáo buộc ép buộc một người chuyển giới quan hệ tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết tới thời điểm hiện tại, lý do người chuyển giới biểu tình vẫn chưa được xác nhận.

Sau đó, nhóm người chuyển giới đã tập trung tại Bệnh viện MY, nơi một số người tiếp tục cố gắng tự tử bằng cách đổ chất dễ cháy lên cơ thể. Trong lúc hỗn loạn, hàng trăm người chuyển giới tham gia biểu tình tại bệnh viện. Một số nhà báo, trong đó có nhiếp ảnh gia Praveen Barnale của Times of India, cũng bị dọa tạt xăng trong khi cố gắng ghi nhận sự việc.

Phó Ủy viên Cảnh sát Anand Kaldagi cho biết: “Chúng tôi nhận được tin về vụ hỗn loạn tại Dera của người chuyển giới ở Nandlalpura, sau đó một đội đã được cử tới hiện trường. Hai mươi bốn thành viên trong cộng đồng người chuyển giới đã uống một chất nghi là hóa chất tẩy sàn. Họ được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương và xe của cảnh sát, tình trạng hiện tại được xác định là ổn định. Chúng tôi vẫn chưa ghi nhận lời khai của các nạn nhân, sau đó mới xác định rõ nguyên nhân.”

Theo các báo cáo sơ bộ, cuộc biểu tình bắt nguồn từ một chuỗi sự kiện phức tạp, bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai cộng đồng người chuyển giới. Sự việc sau đó dẫn tới các cáo buộc liên quan đến tôn giáo cũng như cáo buộc người đàn ông tự xưng là nhà báo yêu cầu quan hệ tình dục với một người chuyển giới. Tuy nhiên, Phó Ủy viên Cảnh sát Kaldagi khẳng định cuộc biểu tình không liên quan trực tiếp đến vụ việc này.

Các đoạn video CCTV lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân ngồi cùng nhau trong một phòng và uống hóa chất tẩy sàn. Cảnh sát cũng ra thông cáo cho biết nguyên nhân biểu tình và các vụ tự tử vẫn chưa được xác định. Tất cả những người bị ảnh hưởng đang được điều trị tại Bệnh viện MY, dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát và các nhân viên y tế. Các quan chức cấp cao đã trực tiếp theo dõi tình hình.

Cuộc biểu tình của người chuyển giới kéo dài tới đêm, với hàng trăm người tập trung tại Nandlalpura và Bệnh viện MY, hô vang khẩu hiệu và chống lại các nhà báo tiếp cận họ. Trước tình hình căng thẳng, Cảnh sát trưởng Santosh Singh đã thành lập Đội Điều tra Đặc biệt (SIT) để giải quyết sự việc.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn