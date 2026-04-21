22 chứng chỉ được miễn thi Ngoại ngữ tốt nghiệp 2026

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm hai loại chứng chỉ miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp, là tiếng Hàn TOPIK và tiếng Anh quốc tế Versant English Placement Test (VEPT).

Lý do là hai chứng chỉ này mới được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, so với các năm trước, danh sách mới được mở rộng thêm 2 chứng chỉ, nâng tổng số lên 22 loại chứng chỉ có thể sử dụng để miễn thi Ngoại ngữ xét tốt nghiệp. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 12 chứng chỉ.

Danh sách các chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ như sau:

Lưu ý, chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không được quy đổi thành điểm 10. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này.

Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Những chứng chỉ nói trên chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ để lấy điểm.

Ngoài đối tượng có chứng chỉ hợp lệ, học sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT cũng thuộc đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong hai ngày 11-12/6. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

