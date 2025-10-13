Va chạm ô tô đang quay đầu, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/10, anh Đ.Đ.T. (SN 1997, ngụ xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô biển số 63C1-416.37, lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ Quốc lộ 1 đến đường Ngô Gia Tự.

Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 4, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe ô tô biển số 63A-18905 do anh Huỳnh Trần Thanh Toàn (SN 1985, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước đang quay đầu. Cú va chạm làm Đ.Đ.T. tử vong tại chỗ.

VKSND khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Cũng trong sáng 12/10, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cặp vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, ông Nguyễn Đình H. (77 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam) điều khiển xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị L. (71 tuổi) lưu thông theo hướng Nam-Bắc.

Khi đến địa điểm trên và chuẩn bị sang đường, xe máy của ông bà bị ôtô khách do ông Lê Văn Kiểm (54 tuổi, trú xã Vạn Đức) điều khiển, chạy cùng chiều từ phía sau đâm trúng.

Cú va chạm mạnh khiến 2 vợ chồng ngã xuống đường, bị ôtô khách cán qua người. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại trạm y tế gần đó, nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Sau khi tông xe máy, xe khách tiếp tục va chạm với một ô tô con đang đậu phía trước nhà dân bên đường, khiến cả ba phương tiện bị hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

