2 công nhân ở Đồng Nai tử vong, nghi ngộ độc khí CO

Theo thông tin ban đầu, tối 25/5, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân là công nhân của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam - chi nhánh Đồng Nai (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) trong tình trạng ngộ độc khí CO.

Công ty Gạch men Phương Nam tại Đồng Nai (Ảnh: CTV)

Sau khi cấp cứu, có 3 người đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện là Đặng Cao Hiến (44 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Tấn Huy (34 tuổi) và Lê Văn Ngọc (40 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

2 công nhân đã tử vong là Nguyễn Long Sang (38 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) và Nguyễn Hoàng Quang Lê (26 tuổi, ngụ xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), được chẩn đoán tử vong ngoại viện nghi do ngộ độc khí CO.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV