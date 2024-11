2 chị em lái xe đâm loạn xạ trong khu chung cư, dân vác gậy truy đuổi

Your browser does not support the video tag.

Theo Indiatoday, hai chị em sống trong một khu dân cư ở Vasundhara Enclave, phía đông Delhi, Ấn Độ đã bị bắt sau một loạt hành động liều lĩnh và bạo lực, bao gồm đe dọa một người đàn ông lớn tuổi, lái xe vào trong khuôn viên, làm bị thương người khác và phá hoại tài sản.

Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát của khu dân cư cho thấy hai chị em được xác định là Bhavya Jain và Charvi Jain, lái xe một cách hung hăng, đâm vào nhiều người, bao gồm cả cảnh sát và làm hỏng một số phương tiện. Nhiều người dân bức xúc đã cầm gậy đuổi theo.

Hai chị em lái ô tô gây náo loạn trong khu chung cư.

Rắc rối bắt đầu vào đêm ngày 1/11 khi hai chị em, những người hiện đã có năm vụ kiện được ghi nhận, được cho là đã bấm còi xe liên tục bên trong khu phức hợp. Ashok Sharma, 70 tuổi, một cảnh sát đã nghỉ hưu và là cư dân của khu phức hợp, đã yêu cầu họ ngừng bấm còi.

Để đáp trả, một ngày sau, hai chị em này được cho là đã phá hoại chậu hoa của Sharma, xông vào nhà và dùng dao đe dọa ông.

Cảnh sát được gọi đến để giải quyết tình hình. Hai chị em đã nhốt mình trong căn hộ và từ chối ra ngoài trong nhiều giờ.

Cuối cùng, họ ra ngoài và lái xe liều lĩnh quanh khu phức hợp. Trong quá trình đó, họ đã làm hỏng một số xe đang đỗ và làm bị thương nhiều cư dân. Họ thậm chí còn đâm vào một xe cảnh sát và phá vỡ rào chắn ở cổng của khu dân cư.

Sau đó, hai chị em đã bị cảnh sát bắt giữ tại Noida.

Đây không phải là lần đầu tiên hai chị em xảy ra xô xát. Vào ngày 5/9, Bhavya và Charvi được cho là đã gọi một nhân viên bảo vệ, Akhilesh Kumar, đến căn hộ của họ với lý do kiểm tra nước và đánh anh ta. Akhilesh cũng bị bỏng do bàn là hơi nước.

Cảnh sát đã được gọi đến nhưng hai chị em lại khóa mình trong căn hộ. Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại cặp chị em này.

Cả hai chị em đều đã tốt nghiệp đại học và hiện đang thất nghiệp.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn