Tài xế container tử vong trong cabin sau khi tông sập nhà dân do "vừa lái xe vừa xem iPad"

Liên quan vụ xe container tông sập nhà dân, 1 người tử vong trên tỉnh lộ 8 (H.Củ Chi, TP.HCM), ngày 7/10, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn camera hành trình trên xe ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, lúc 11h28 ngày 5/10, xe container do nam tài xế điều khiển chạy trên tỉnh lộ 8, hướng từ quốc lộ 22 đi tỉnh lộ 15.

Khi đến đoạn thuộc thị trấn Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM) xe này bất ngờ tông sập dải phân cách, lao qua làn đường ngược lại. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập nhà dân ven đường.

Sự việc khiến một căn nhà cấp 4 bị đổ sập, một người trong nhà kịp thoát ra ngoài, không bị thương. Nam tài xế bị kẹt trong cabin biến dạng do trụ bê tông, mảng tường đè lên. Người dân sau đó phá cửa cứu tài xế nhưng người này đã tử vong.

Container đâm sập nhà dân.

Đáng nói, thông qua camera hành trình trên xe container, cho thấy thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nam tài xế có dấu hiệu không tập trung lái xe mà mải mê xem iPad dẫn tới lạc tay lái rồi tông vào dải phân cách và nhà dân.

Lực lượng chức năng huyện Củ Chi sau đó đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn