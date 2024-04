14 cầu thủ bị cấm thi đấu vòng 15 V-League là ai?

V-League 2023/24 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính.

Vòng 14 V-League đã chứng kiến một loạt các tình huống thi đấu thô bạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe các cầu thủ và hình ảnh của giải đấu.

Mới đây nhất, Ban kỷ luật VFF đã ra các quyết định xử phạt những trường hợp vi phạm ở vòng 14 V-League và vòng 13 của giải hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Cụ thể, Ban Tổ chức Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại trận đấu vòng 15 của Giải, với tổng cộng 14 trường hợp.

7 trường hợp phải nghỉ thi đấu 1 vòng do nhận 3 thẻ vàng là Trần Thanh Sơn (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Minh Lợi (Khánh Hòa), Almeida Santos Janclesio (Bình Dương), Phan Tuấn Tài (Viettel), Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội), Marlon (Bình Định) và Đinh Tiến Thành (Thanh Hóa).

Vòng 14 V-League cũng chứng kiến 5 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp với Ngân Văn Đại (Quảng Nam), Vương Văn Huy (Sông Lam Nghệ An), Joel Tagueu (Hà Nội FC), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Lê Quốc Phương (Thanh Hóa).

Hai trường hợp còn lại là Mai Sỹ Hoàng và Tăng Tiến. Ở trận Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng, cầu thủ Mai Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An) bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 trận do vào bóng thô bạo với Nguyễn Tuấn Anh.

Còn Tăng Tiến hiện tại vẫn đang chấp hành án treo giò 4 trận từ sau pha phạm lỗi với tiền đạo Tuấn Hải ở vòng 13 V-League vừa qua.

Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng của Sông Lam Nghệ An phải nộp phạt 15 triệu và bị đình chỉ 2 trận đấu với pha vào bóng bằng cả 2 chân nhằm vào Nguyễn Tuấn Anh của CLB Hải Phòng.

Cán bộ phân tích kỹ thuật Danh Hoàng Tuấn của CLB Bà Rịa Vũng Tàu phải nộp phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ nhiệm vụ 3 trận do có hành vi phản ứng quá mức với trọng tài trong trận đấu với Bình Phước FC.

Ngoài ra, HLV câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Minh Phương bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận.

Câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu cũng bị phạt 5 triệu đồng do có 8 cầu thủ nhận thẻ vàng.

Tác giả: Đại Ngọc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn