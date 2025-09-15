Nghệ An: Nhanh chóng đưa ngư dân bị tai nạn lao động vào bờ cấp cứu

Theo đó khoảng 14 giờ cùng ngày, qua kênh thông tin liên lạc, ông Trần Đình Diện, sinh năm 1974, trú tại khối Tâm Tiến, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An thuyền trưởng tàu cá QNg 97478 đã đề nghị Đồn Biên phòng Quỳnh Phương giúp đỡ vì có thuyền viên gặp tai nạn lao động.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Dương Thành, sinh 1978, trú tại khối Tân Thành, phường Tân Mai thuyền viên trên tàu cá bị dây neo đập vào mặt gây thương tích, bất tỉnh.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đưa ngư dân gặp nạn vào bờ để chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu.

Ngay sau khi được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã triển khai phương tiện cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cùng ngư dân khác đã đưa nạn nhân vào bờ, chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu.

