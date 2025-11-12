Cầu thủ Brazil bị em trai vô tình bắn chết

Truyền hình Brazil đưa tin về sự việc, kèm hình ảnh của Wanderson.

Đầu tuần này, một bi kịch đau lòng xảy ra trong cộng đồng bóng đá Brazil, khi Wanderson gặp tai nạn trong lúc lau chùi súng tại nhà. Vụ việc xảy ra vào nhà riêng của gia đình ở thị trấn Aragoiânia, bang Goiás, miền trung Brazil.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, Wanderson đang ở nhà thì em trai 16 tuổi của anh vô tình bóp cò khẩu súng trường trong lúc lau chùi. Viên đạn trúng vào cổ của Wanderson, khiến anh tử vong ngay tại chỗ.

Cảnh sát sau đó thu giữ khẩu súng và đánh giá đây như một tai nạn. Người em trai 16 tuổi chưa bị thẩm vấn chính thức, và hiện chưa rõ ai là chủ sở hữu hợp pháp của khẩu súng.

Wanderson được xem là tài năng trẻ đầy triển vọng, chơi ở vị trí hậu vệ trái cho đội U20 của Aragoiânia FC. Anh vươn lên từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ và thậm chí vừa góp mặt trong đội một.

Năm 2023, Wanderson từng giúp đội U17 của Aragoiânia vô địch Copa Centro-Oeste do Vale do Rio dos Bois. Câu lạc bộ Aragoiânia sau đó bày tỏ nỗi đau sâu sắc và tạm dừng toàn bộ hoạt động để tưởng niệm cầu thủ.

Giám đốc thể thao Silvan Rodrigues Castro cho biết: "Wanderson Brandão de Sousa là một vận động viên đầy hứa hẹn". Nhiều câu lạc bộ bóng đá địa phương, người hâm mộ và đồng đội cũng gửi lời chia buồn trên mạng xã hội, nhấn mạnh sự mất mát lớn lao đối với cộng đồng bóng đá trẻ Brazil.

Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến súng đạn ảnh hưởng đến bóng đá Brazil gần đây, làm dấy lên lo ngại về an toàn vũ khí trong gia đình.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn