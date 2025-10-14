6 "bẫy phong thủy" trong nhà khiến tài lộc tiêu tan

Trong thiết kế nhà hiện đại, nhiều vật dụng nội thất sẽ vô tình trở thành bẫy phong thủy bởi nếu không được sắp xếp hợp lý chúng không chỉ ảnh hưởng đến tài vận mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an yên của cả gia đình. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà nhiều gia đình hay mắc phải.

Ghế sofa hướng ra cửa phá vỡ bố cục phòng khách

Sofa là trung tâm của phòng khách, nơi hội tụ sinh khí và năng lượng. Tuy nhiên, nhiều gia đình hiện đại thường để sofa quay lưng lại cửa hoặc đặt lệch vị trí.

Theo phong thủy, ghế sofa chính nên được đặt đối diện hoặc hướng về cửa ra vào để đón dòng khí tốt. Ngược lại, nếu đặt quay lưng lại cửa, gia chủ có thể gặp nhiều bất lợi trong công việc và cuộc sống.





Tủ giày đặt ngay cửa ra vào chặn vận may

Đặt tủ giày ngay lối vào tuy tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn rủi ro phong thủy. Giày dép thường gắn với bụi bẩn, năng lượng âm, nên nếu đặt ngay cửa ra vào mà không sắp xếp gọn gàng sẽ dễ làm hao tài, giảm may mắn.

Một số gia chủ còn quan niệm mùi từ giày dép có thể làm ảnh hưởng đến không khí và năng lượng tích cực trong nhà.

Ban công chất đầy đồ chặn đường tài lộc

Ban công vốn là nơi đón ánh sáng và lưu thông không khí yếu tố quan trọng để duy trì năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại tận dụng ban công để chứa đồ cũ, vật dụng không dùng đến. Điều này không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn cản trở ánh sáng và gió tự nhiên, khiến tài khí khó lưu thông, tài lộc vì thế cũng khó mà tụ lại.

Máy lạnh, tủ lạnh đặt ở vị trí “minh tài vị”

Trong phong thủy, khu vực đối diện cửa chính được gọi là “minh tài vị” vị trí đại diện cho tài lộc và may mắn của gia đình. Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà hiện đại lại đặt tủ lạnh hoặc máy lạnh ở khu vực này. Các thiết bị điện tử không chỉ tạo ra nguồn điện từ hỗn loạn mà còn “đè nặng” lên cung tài lộc, khiến vận may tài chính dễ bị phân tán.

Giường đặt quá gần cửa sổ ảnh hưởng giấc ngủ và tài vận

Giường ngủ là trung tâm của phong thủy phòng ngủ. Một số người thích kê giường sát cửa sổ để tận hưởng ánh sáng và sự thoáng mát. Tuy nhiên, cách bố trí này khiến năng lượng dương quá mạnh chiếu thẳng vào giường, dễ gây mất ngủ, mệt mỏi và thậm chí làm suy hao vận khí. Về lâu dài, không chỉ sức khỏe mà cả tài lộc cũng bị ảnh hưởng.





Đặt bếp cạnh cửa sổ dễ thất thoát tài lộc

Bếp là “nguồn sống” của cả gia đình, tượng trưng cho sự no đủ và tài chính. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại bố trí bếp gần cửa sổ để tiện thoáng khí. Điều này vô tình khiến năng lượng tích cực và tài lộc dễ bị “gió cuốn đi”.

Theo phong thủy, bếp nên được dựa vào tường vững chắc, vừa giúp giữ năng lượng ổn định, vừa bảo vệ sức khỏe lẫn sự thịnh vượng của cả gia đình.

Phong thủy không phải là mê tín mà là nghệ thuật cân bằng không gian sống. Những thói quen nhỏ như đặt sofa, kê giường hay để tủ giày… nếu không đúng cách có thể trở thành “bẫy phong thủy” khiến tài lộc khó tụ, sức khỏe bị ảnh hưởng. Do đó, chỉ cần thay đổi một chút đã có thể tạo ra môi trường sống hài hòa, thu hút năng lượng tích cực và may mắn cho cả gia đình.

