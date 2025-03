1 triệu người Việt sững người xem clip bố lạnh lùng với con gái ở tòa: "Nếu chọn mẹ thì bố con mình cắt luôn từ đây", đau lòng với phản ứng của bé gái

Khi đổ vỡ hôn nhân, điều nhiều người lo ngại chính là các con sẽ như thế nào? Câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ngày nào giờ tan vỡ theo những lời buộc tội, những giọt nước mắt lặng lẽ tại tòa. Thế nhưng có lẽ sự lựa chọn khó khăn sau những phiên tòa ly hôn lại thuộc về những đứa trẻ. Hình ảnh đứa trẻ đứng giữa ngã rẽ bắt buộc phải chọn theo bố hay theo mẹ khiến tất cả đau lòng.

Mới đây, trên mạng truyền tay nhau một clip ghi lại cuộc trò chuyện của ông bố với con gái trước khi phiên tòa ly hôn diễn ra khiến nhiều người xót xa.

Theo đó, người cha đứng trước mặt con gái vừa chỉ tay vừa nói với giọng lạnh lùng, "Bây giờ con chọn ai, nếu con chọn mẹ con thì bố con mình cắt đứt từ đây. Nếu con chọn bố thì vào nói để bố mẹ vào giải quyết còn con đi về cùng với bố. Bây giờ đi vào bảo đi?."

Ngay sau đó, người bố đã đẩy còn vào bên trong văn phòng tại tòa án để con gái đưa ra lựa chọn của bản thân mình.

Hình ảnh cô con gái liên tục cúi gằm mặt, lên chân bước từng bước khó khăn như đang níu lại vì không muốn phải đưa ra sự lựa chọn khiến nhiều người đau lòng.

Theo chia sẻ của người đăng tải clip cho biết, cô con gái nhỏ sau 3 lần bước vào bên trong tòa vẫn chẳng thể đưa ra quyết định của bản thân mình. Có lẽ ở tuổi của cô bé, cô đã hiểu được thế nào là ly hôn, thế nào là gia đình tan vỡ... nên sự lựa chọn là vô cùng khó khăn.

Ngay sau khi đoạn clip ngắn trên được chia sẻ, một số dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước thái độ của người cha. Nhiều người cho rằng, dù mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có lớn đến đâu, con cái không bao giờ nên trở thành nạn nhân của cuộc chia ly.

"Bố mẹ không còn tình yêu, không tìm được tiếng nói chung thì ly hôn, nhưng đây là quyết định của người lớn. Còn con cái chúng chọn ở với ai thì người còn lại hãy vui vẻ chấp nhận và bù đắp cho con những gì có thể chứ sao lại ép buộc như vậy. Những đứa trẻ luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ", tài khoản D.L chia sẻ.

"Dù thế nào, con vẫn là con của mình, tại sao lại ép con vào tình thế đau lòng như vậy?” Một người cha như thế không xứng đáng có được tình yêu của con mình.”, tài khoản O.L. nói.

Bên cạnh sự phẫn nộ, không ít người bày tỏ sự thương cảm cho cô bé trong clip. Một đứa trẻ còn quá nhỏ để phải đối mặt với sự lựa chọn tàn nhẫn như vậy. “Mình cũng từng phải đứng tại tòa để nghe phán quyết theo bố hay theo mẹ nên hiểu cảm giác của cô bé. Tội nghiệp con bé, lẽ ra con phải được yêu thương chứ không phải bị ép buộc lựa chọn. Mình xem mà rơi nước mắt, con bé cứ cúi gằm mặt chắc đau lòng lắm", một bạn khác đồng cảm.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người cho rằng không nên vội vàng kết luận khi chưa biết toàn bộ câu chuyện. Ly hôn là vấn đề phức tạp và có thể người cha đang chịu áp lực tâm lý quá lớn. Tuy nhiên, đa số vẫn cho rằng, dù hoàn cảnh có ra sao, người lớn vẫn phải hành xử văn minh để không làm tổn thương con cái.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn