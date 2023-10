Hé lộ thời gian "chị đại" Thanh Hằng tổ chức đám cưới, chú rể là người trong ngành giải trí

Những ngày vừa qua, Thanh Hằng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi liên tục có động thái "rục rịch" về hôn lễ. Theo đó, dân tình cho rằng nữ siêu mẫu đã bí mật làm lễ ăn hỏi, đang trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bên cạnh đó, thông tin cá nhân cũng như danh tính về bạn trai "bí ẩn" của người đẹp cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn.

Thông tin Thanh Hằng sắp làm đám cưới được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội.

Mới đây, một nguồn tin cho biết siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10 sắp tới. Đáng chú ý, chú rể được tiết lộ là người hoạt động trong ngành giải trí.

Riêng về phía người đẹp, trước loạt thông tin trên, cô vẫn giữ im lặng, chưa có chia sẻ thêm. Được biết Thanh Hằng từng nói về chồng sắp cưới là người đàn ông trung thực, dũng cảm và đáng tin cậy.

Chú rể của người đẹp được tiết lộ là người làm trong ngành giải trí.

Trước đó vào 2/8, Thanh Hằng gây bất ngờ đăng bức ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út, kèm dòng trạng thái: "Trong trường hợp này, người ta hay: say Yes". Động thái này của cô được cho là ngầm ẩn ý thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai.

Nghi vấn Thanh Hằng được bạn trai cầu hôn hồi tháng 8 vừa qua.

Đến tối 28/9, "chị đại" làng mẫu gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện áo dài màu hồng, đầu đội mấn vô cùng ngọt ngào. Đồng thời, Thanh Hằng khoe thêm chiếc bánh kem có dòng chữ "The best day of my life (tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi)". Động thái trên làm dấy lên nghi vấn cô bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai.

Chưa hết, chỉ một ngày sau đó vào 30/9, Thanh Hằng tiếp tục khoe hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng lộng lẫy được cho là váy cưới. Dù "chính chủ" không chia sẻ thêm nhưng nhiều người đồn đoán rằng hôn lễ của Thanh Hằng đang cận kề.

Thanh Hằng liên tục có động thái "thả thính" về ngày đặc biệt của mình.

Nhiều người cho rằng nữ siêu mẫu đang chuẩn bị cho đám cưới.

Nói thêm về chuyện tình kín tiếng của Thanh Hằng, trước đó vào tháng 5/2023 vừa qua, cô khiến công chúng bất ngờ khi xác nhận đã có bạn trai, sẵn sàng làm đám cưới. Thanh Hằng cho biết giờ đây cô đã tìm thấy người đàn ông phù hợp, đáng tin cậy để kết hôn. Bước qua tuổi 40, Thanh Hằng tin rằng mình đã đủ thấu đáo để lập gia đình.

Tháng 5/2023 vừa qua, Thanh Hằng công khai đã có bạn trai, sẵn sàng kết hôn.

Cô chia sẻ: "Hiện tại, Thanh Hằng đang trong mối quan hệ yêu đương. Bạn trai của Hằng từng nói để tiếp cận được Hằng phải qua 6-7 lớp người thì đó là chuyện rất khó. Nhưng rõ ràng người đàn ông hiện tại cho mình cảm giác tin tưởng. Hằng là người có giác quan rất nhạy, không gì qua mắt được thế nên chỉ có tin tưởng và thành thật mới đi đường dài được. Tới thời điểm phù hợp, Hằng sẽ công bố là Thanh Hằng đám cưới.

Phụ nữ ở tuổi 40 sẽ biết mình muốn gì, không mất thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa. Khi nhận biết rõ là 'chốt đơn'. Không dám chắc chắn nhưng mình tin để xây dựng gia đình, mình biết mình cần phải làm gì. Hằng đủ trưởng thành để xây dựng gia đình".

Cô chia sẻ bản thân đã đủ trưởng thành để xây dựng gia đình.

Hiện tại, thông tin hôn lễ của siêu mẫu Thanh Hằng sắp diễn ra khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng. Hơn 20 năm hoạt động showbiz, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng đây là lần đầu tiên người đẹp công khai chuyện tình cảm.

Thanh Hằng là siêu mẫu nổi tiếng, được gọi là "chị đại" của Vbiz.

Nói thêm về Thanh Hằng, cô là là một trong những siêu mẫu đình đám nhất tại Việt Nam, nổi tiếng với đôi chân dài 1,12m hiếm có. Cô được khán giả yêu mến khi thường xuyên xuất hiện ở vị trí giám khảo của các chương trình truyền hình về người mẫu, thời trang. Riêng về chuyện tình cảm của nữ siêu mẫu, nhiều năm qua, công chúng chỉ biết đến những "người tình tin đồn".

