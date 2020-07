Xe tải trên quốc lộ 1A bốc cháy ngùn ngụt, tài xế nhảy ra ngoài thoát thân

Video: Hiện trường vụ cháy xe tải trên quốc lộ 1A

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 22h30 ngày 4/7, trên quốc lộ 1A, đoạn ngã ba Giang thuộc địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), một chiếc xe tải bốc cháy ngùn ngụt khiến người đi đường sợ hãi.

Chiếc xe tải bắt đầu bốc cháy từ cabin sau đó lan xuống phía sau. Hai người ngồi trong xe nhanh chóng nhảy ra ngoài thoát thân.

Ngay lúc này, người dân lập tức gọi điện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Tĩnh. Ít phút sau, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh huy động 2 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Mặc dù vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn tài sản. Phần cabin xe tải bị lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News