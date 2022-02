Xe tải "nuốt gọn" cụ bà vào gầm, tài xế chứng kiến la hét trong hoảng loạn bất lực

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn vào ngày 16/2 vừa qua. Theo đó, tại một ngã tư, có rất nhiều các phương tiện đang dừng đèn đỏ. Một cụ bà chân đi tập tễnh, đầu đội nón len lỏi qua dòng phương tiện đông đúc.

Không rõ vì lý do gì, bà đột ngột quay lại. Khi đi trước đầu mũi xe tải, đèn giao thông chuyển tín hiệu xanh, chiếc ô tô này vọt lên. Cụ bà bị nuốt gọn dưới gầm xe. Chứng kiến khoảnh khắc, những tài xế xung quanh đó đều la hét thất kinh.

Your browser does not support the video tag.

Xe tải "nuốt gọn" cụ bà khuyết tật vào gầm, tài xế chứng kiến la hét trong hoảng loạn

Tuy nhiên sau khi chiếc ô tô đi qua, cụ bà nằm dưới gầm may mắn vẫn bình an vô sự, lết từng bước vào phía lề đường. Ô tô có gắn camera hành trình gần đó đã quay lại toàn bộ vụ việc, tài xế trên xe thở phào rồi cũng sốt sắng hỏi han bà cụ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc