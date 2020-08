Vụ nước thải lênh láng trên quốc lộ: Lấy mẫu giám định, truy nguồn ô nhiễm!

Nguồn nước xả thải đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Ngày 6/8, báo Dân trí đăng bài: “Nước xả thải lênh láng cả quốc lộ, hàng trăm người dân kêu cứu”, phản ánh tình trạng nguồn nước thải dọc mương thoát nước của quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xóm 6 (xóm Đình Hát cũ), xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bốc mùi tanh hôi, khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Sau khi báo đăng tải, các cơ quan chức năng đã trực tiếp về tại khu vực người dân phản ánh để xem xét. Chiều 6/8, theo ghi nhận của PV, tại quốc lộ 7A cuối địa phận xã Bảo Thành giáp với xóm 6 xã Viên Thành (huyện Yên Thành) đã không còn tình trạng nước thải lênh láng nữa. Phần cống bị người dân dân bịt kín đã được tháo dỡ, mương nước đã được khơi thông nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc, vô cùng khó chịu.

Người dân phải căng băng rôn, lập biểu ngữ để phản đối.

Trước những phản ánh của người dân về việc nguồn nước thải này có liên quan đến bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn (xóm 10, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành), ông Nguyễn Văn Thân - Giám đốc bệnh viện này cho hay, vấn đề người dân phản ánh nguồn nước thải đi qua xóm 6, xã Viên Thành bốc mùi hôi thối, bệnh viện cũng đã biết từ lâu.

Trước những thắc mắc của chúng tôi về việc người dân nghi ngờ Bệnh viện xả nguồn nước ô nhiễm ra môi trường, ông Thân khẳng định, các hồ sơ pháp lý của bệnh viện như: Giấy đăng ký hoạt động, giấy phép xả thải vào nguồn nước do Sở TN&MT Nghệ An cấp ngày 8/3/2018…) đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.



“Bệnh viện cũng đã xin ý kiến của Cục Quản lý đường bộ II để được xây dựng đường ống xả thải riêng, không xả thải ra mương dọc QL7A như trước nữa”, ông Thân cho biết thêm.



Không chịu được cảnh ô nhiễm, người dân đã tập trung để phản đối.

Tại biên bản làm việc giữa Phòng TN&MT huyện Yên Thành, UBND xã Bảo Thành, BV đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm Quan trắc môi trường (Sở TN&MT Nghệ An) và đại diện khu dân cư xóm 6 (xã Viên Thành) ngày 4/8/2020 cho thấy, nội dung phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường nước thải khu dân cư là có thật.

Việc ô nhiễm nước thải có nguyên nhân một phần do các hộ gia đình đã tự ý chắn lấp mương nước thải khu dân cư nhiều ngày. Thời điểm kiểm tra, hệ thống dịch vụ bệnh viện và công trình xử lý nước thải của bệnh viện hoạt động bình thường.



Qua quan sát trực tiếp nhận thấy hệ thống đường nước thải của bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đấu nối với hệ thống mương thoát nước của khu vực dân cư chỉ có 1 đường ống, không phát hiện có đường ống thoát nước thải khác của bệnh viện, nước thải của bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn không có tình trạng màu sắc như người dân phản ánh (đen, cặn, thối).



Sau khi báo Dân trí phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, quốc lộ 7A đã được khơi thông...

“Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 2 mẫu giám định chất lượng nước thải của bệnh viện đa khoa Bảo Sơn (trong đó 1 mẫu lấy trong khuôn viên bệnh viện sau hệ thống xử lý nước thải, 1 mẫu lấy tại dọc khu vực cống bệnh viện lẫn có nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình”, biên bản làm việc nêu rõ.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, ông Thái Hữu An - Trưởng phòng TN&MT huyện Yên Thành cho biết: "Trước đây người dân đã phản ánh tình trạng ô nhiễm của nguồn nước. Sau khi báo chí phản ánh tình trạng nước thải bốc mùi hôi thối lênh láng trên quốc lộ 7A, phía phòng đã cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra".



“Phía Trung tâm quan trắc môi trường (thuộc Sở TN&MT Nghệ An) đã lấy mẫu nước thải tại khu vực người dân phản ánh, ngoài ra còn phát hiện một hộ dân nuôi và giết mổ vịt xả nước xuống mương.

Hiện tại đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước để có hướng xử lý tiếp theo”, ông An nói.