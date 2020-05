Vụ bí thư xã giết cháu vợ thế mạng để trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm: Liệu có đồng phạm?

Những ngày qua, vụ án giết cháu họ để trục lợi bảo hiểm của bị can Đỗ Văn Minh (Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) gây chấn động dư luận.

Mặc dù lên kế hoạch rất tinh vi nhưng sau 1 tuần gây án, ngày 10/5, hung thủ đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh để điều tra về tội "Giết người".

Theo thông tin từ NLĐ, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ có hay không có đồng phạm với ông Minh trong kế hoạch giết người rùng rợn nhằm trục lợi bảo hiểm và củng cố hồ sơ để khởi tố ông Minh thêm hành vi xâm phạm mồ mả.

Người nhà nạn nhân Vương và rất đông người dân địa phương chuẩn bị đưa hài cốt về chôn cất. Ảnh: NLĐ

Được biết, ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông có mặt tại UBND xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để làm việc với gia đình nạn nhân và làm các thủ tục bàn giao giấy tờ, trao trả hài cốt anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà - Lâm Đồng) cho gia đình về lo hậu sự.

Chiều cùng ngày, Gia đình nạn nhân đã có mặt tại Nghĩa trang xã Tân Hà (huyện Lâm Hà) để khai quật hài cốt anh Vương đưa về an táng tại Nghĩa trang xã Đan Phượng.

Trao đổi với PV NLĐ, ông Hoàng Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Minh. Tiếp theo phải chờ kết luận điều tra, nếu ông Minh vi phạm pháp luật thì sẽ khai trừ Đảng.

Camera ghi lại hình ảnh Đỗ Văn Minh thản nhiên đi lại sau khi gây án. Ảnh: CA TPHCM

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông xác định, động cơ Minh sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) vì mục đích thế mạng anh Vương để trục lợi bảo hiểm.

Theo thông tin ban đầu, ông Minh nợ hơn 10 tỷ đồng và mất khả năng trả nên quyết định mua bảo hiểm sau đó giả chết. Việc này sẽ giúp ông có thể trốn nợ, còn người thân được lãnh 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ấp ủ kế hoạch từ một tháng trước, ngày 9/4, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ hơn 200 triệu đồng/năm và đã đóng số tiền 212 triệu đồng cho bên bảo hiểm.

Lúc đầu, ông Minh vào nghĩa địa đào mộ lấy xác nhưng từ bỏ ý định giữa chừng. Sáng 3/5, bị can mua 1 can xăng, 2 can dầu bỏ sau thùng ôtô.

Nghi phạm Đỗ Văn Minh tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông

Chiều hôm đó, ông ta đến rẫy nhậu cùng nạn nhân Trần Nho Vương. Đợi đến đêm, ông Minh cầm rìu tấn công khiến cháu họ tử vong khi đang ngủ.

Sau khi đặt thi thể nạn nhân lên ghế sau xe bán tải, ông Minh tông xe vào cột mốc trên quốc lộ 28 để tạo hiện trường vụ tai nạn. Để mọi người nghĩ rằng mình chết cháy, bị can để lại đồng hồ, chìa khóa rồi phóng hỏa.

Sau đó, ông Minh bỏ trốn sang tỉnh Bình Phước và theo dõi đám tang của mình qua camera tại nhà riêng.

Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường và kết quả giám định, nhà chức trách xác định đây là vụ giết người rồi dựng hiện trường giả, thi thể không phải của ông Minh. Người chết trong ôtô là anh Trần Nho Vương.

Tác giả: M.H (th)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội