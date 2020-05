Bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu lấy 18 tỷ đồng: Gia đình nạn nhân nhận thi thể

Khoảng 5h ngày 4/5, tại Km 146+300 thuộc bon BoNor, xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy, bên trong có thi thể người bị cháy xém nên báo cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án mạng và hung thủ là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Theo điều tra, ông Minh làm ăn thua lỗ, nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian này, Minh lên kế hoạch mua một gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí hàng năm tương đối lớn. Nếu Minh chết thì sẽ được bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng, số tiền này vợ con Minh sẽ được hưởng. Đến 3/5, Minh đến nhà Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cháu vợ Minh) ăn cơm, uống rượu và nảy sinh ý định sát hại anh Vương. Khoảng 0h ngày 4/5, Minh dậy lấy cây búa rìu đánh anh Vương khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, hung thủ xóa dấu vết hiện trường rồi dùng xe ô tô bán tải của mình mang BKS: 51C-715.70 chở thi thể đến Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông đốt, dựng hiện trường giả. Sau 5 ngày quyết liệt điều tra, trưa 10/5, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông truy bắt được Đỗ Văn Minh khi nghi can đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Minh khai nhận: “Do túng quẫn, muốn thực hiện kịch bản giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm nên đã ra tay sát hại nạn nhân khi anh này đang ngủ, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Để lên kế hoạch định sẵn, Minh mua 30 lít xăng, đốt xe, đốt xác phi tang và dựng hiện trường giả đánh lạc hướng công an".