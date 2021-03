Vụ bé mầm non ở Hà Nội tử vong bất thường: Nhà trường nói gì?

Cơ sở mầm non tư thục Phú An, nơi xảy ra sự việc.

Chia sẻ với PV Dân trí trưa 19/3, ông Vũ Đình Thuật, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh cho biết, ngày 17/3, cháu V.T.A (SN 2019), trú tại cụm 3, thôn Quỳnh Đô được gia đình đưa đến gửi tại nhóm mầm non tư thục Phú An tại cụm 2 thôn Quỳnh Đô.

Đến khoảng 14h15 phút cùng ngày, cô giáo gọi cháu A. dậy để chơi cùng các bạn thì phát hiện cháu A. có biểu hiện lả đi. Ngay lúc đó, giáo viên nhóm trẻ tư thục đã liên hệ với gia đình để đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Dù đã được các bác sĩ cứu chữa nhưng cháu A. đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện. Gia đình sau đó đã đưa cháu A. về nhà tại cụm 3.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện UBND xã Vĩnh Quỳnh đã cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, Công an huyện Thanh Trì thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đại diện cơ sở mầm non tư thục Phú An cho biết, đây là sự việc rất đau lòng. Ngày 17/3, cháu không chơi với ai cả vì chưa hòa đồng ngay do là buổi đầu. Cháu có khóc chút nhưng không có gì bất thường.

Buổi trưa cùng ngày, cháu A. có ăn vài miếng. Vì con khóc nên cô không ép vì sợ con mới đi.

Đến đầu giờ chiều, cô giáo có lay con mà con không dậy, mặt bé tái, mắt nhắm khiến cô phải thông báo tới gia đình và đưa con đi bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, phía cơ sở đã đi lên làm việc với công an xã và các cơ quan chức năng đến trưa 18/3 mới được về.

Đồng thời, phía cơ sở cũng đã thăm hỏi, động viên chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình cháu bé.

Được biết, cơ sở mầm non này trước đó trông giữ khoảng hơn chục cháu.

Trước thông tin lan truyền cháu bé tử vong trong lớp do bị cô giáo phạt nhốt, trước đó, Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết: "Công an kiểm tra ban đầu xác định trên cơ thể cháu không có tác động ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn...".

Lãnh đạo này nói thêm, cháu bé không tử vong trong trường học và không bị nhốt trong lớp như một số thông tin đang lan truyền.

